تقابل آرسنیک و گوگرد در چشمه آب معدنی باباگرگر

به گزارش خبرنگار کردپرس، چهار سال پیش بود که خبر آلودگی چشمه معدنی باباگرگر به آرسنیک در قروه مطرح شد. مسئله ای که واکنش مسئولان را در پی داشت به طوری که اقدام به انجام آزمایشات و نمونه برداری از آب چشمه کردند. پس از انجام نمونه برداری گرچه انتظار می رفت متولیان امر نتیجه آزمایش را اعلام و وضعیت را روشن کنند اما مثل همیشه چرخه پاسخگویی میان نهادهای مختلف پاسکاری شد و یک بار توپ به میدان محیط زیست می خورد و یک بار از آسمان اوقاف شوت می شد به دروازه شبکه بهداشت و در نهایت هم به پای میراث فرهنگی و گردشگری می خورد و این وسط هم افکارعمومی تماشاگر این چرخش بی توجهی به حوزه سلامت عمومی بودند.

سال ۱۴۰۰ نماینده اوقاف از انجام آزمایش توسط محیط زیست خبر داد و گفت که این نهاد باید نتیجه را اعلام کند، نتیجه ای که نه تنها به صورت شفاف بیان نشد بلکه جاهایی هم توسط اوقاف به اینکه آرسنیکی وجود ندارد، رسید. پاسخی که چندان از نظر علمی قابل پذیرش نبود چرا که بنا بر پژوهش های صورت گرفته و همین طور آنچه رئیس محیط زیست شهرستان قروه می گوید مسیر روستای باباگرگر مطابق نقشه طبیعی در کل آرسنیک خیز بوده و آلودگی چشمه باباگرگر به آرسنیک وجود دارد و در این میان میزان و درصد آرسنیک آن و اینکه چقدر می تواند خطر داشته باشد، مهم است.

سؤالی که مسئول حراست میراث فرهنگی و گردشگری کردستان چندی پیش در فم تور رسانه ای به شهرستان قروه، پاسخ آن را به خبرنگار کردپرس داد. «علی بهنیا» ضمن تأیید وجود آرسنیک در آب چشمه و در کل آرسنیک خیز بودن منطقه باباگرگر بیان کرد که «آزمایشاتی چند سال پیش انجام شد و نتیجه مبنی بر وجود آرسنیک بود اما میزان آن در حدی که خطرناک باشد نبوده و باتوجه به گوگردی که آب چشمه دارد بحث درمانی آن برای پوست مثبت اعلام شده و در واقع گوگرد در مقابل آرسنیک قرار گرفته است».

این تقابل گوگرد و آرسنیک اما از نظر کارشناسان بهداشت چندان قابل قبول نیست و آنان معتقدند که در هر صورت وجود آرسنیک خطرات خود را دارد و شاید در کوتاه مدت نشان داده نشود اما در بلند مدت قطعاً اثرات منفی خود را خواهد گذاشت.

در واقع مطابق نظر این کارشناسان طول مدت زمان مواجهه با عامل آرسنیک، نقش بسزایی در بروز آسیب دارد و لذا نباید با این دید که چشمه خاصیت درمانی دارد، خطر آرسنیک را نایده گرفت و بهترین راهکار برای اطمینان و رفع هرگونه خطر احتمالی استفاده از سیستم های حذف آرسنیک است که با این کار قطعاً تبعات زیان بار آرسنیک کاهش خواهد یافت. /