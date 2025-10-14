انسداد ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز طی یک روز در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، این عملیات یک روزه با دستور مقام قضایی و حضور نماینده تام‌الاختیار دادستانی کرمانشاه، نیروهای امنیتی و انتظامی و مهندس کامران رحیمی بیستونی، مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.

عملیات در چهار جبهه کاری و با استفاده از تجهیزات سنگین شامل بیل مکانیکی، کفی و جرثقیل انجام شد و توسط کارشناسان فنی و حقوقی، مامورین ماده ۳۰ و نیروهای ویژه حفاظت و صیانت از منابع و مجاری آبی اجرا گردید.

چاه‌های مسدود شده در روستاهای یوان، علی‌آباد، پیرمزد، ورله و سرآسیاب واقع در محدوده میاندربند قرار دارند. این اقدام با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، حفظ تعادل سفره‌های زیرزمینی و پیشگیری از فرو نشست زمین انجام شد و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری کرد.

پیش‌بینی می‌شود با مسدود شدن این ۱۳۰ حلقه چاه، حدود ۱۵.۵ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی شود و مصالح عامه حفاظت گردد.

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از همه کشاورزان و بهره‌برداران خواست در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی فعالیت کنند