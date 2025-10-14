۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹

انسداد ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز طی یک روز در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ در عملیاتی یک‌روزه و با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی، نیروهای شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه موفق شدند ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز را در روستاهای میاندربند مسدود کنند.

به گزارش کردپرس، این عملیات یک روزه با دستور مقام قضایی و حضور نماینده تام‌الاختیار دادستانی کرمانشاه، نیروهای امنیتی و انتظامی و مهندس کامران رحیمی بیستونی، مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.

عملیات در چهار جبهه کاری و با استفاده از تجهیزات سنگین شامل بیل مکانیکی، کفی و جرثقیل انجام شد و توسط کارشناسان فنی و حقوقی، مامورین ماده ۳۰ و نیروهای ویژه حفاظت و صیانت از منابع و مجاری آبی اجرا گردید.

چاه‌های مسدود شده در روستاهای یوان، علی‌آباد، پیرمزد، ورله و سرآسیاب واقع در محدوده میاندربند قرار دارند. این اقدام با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، حفظ تعادل سفره‌های زیرزمینی و پیشگیری از فرو نشست زمین انجام شد و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری کرد.

پیش‌بینی می‌شود با مسدود شدن این ۱۳۰ حلقه چاه، حدود ۱۵.۵ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی شود و مصالح عامه حفاظت گردد.

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از همه کشاورزان و بهره‌برداران خواست در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی فعالیت کنند

