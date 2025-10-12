فرار مالیاتی و تخلفات کلان در معدن طلای کردستان/هشدار به گلوگاه های فساد و خام فروشان

به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در نشست خبری به مناسبت چهل وچهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در حال حاضر ۵۲ درصد طلای کشور در یکی از معادن استان کردستان تولید می شود، اما جای سؤال است که چرا حتی یک گرم از این طلا به بانک مرکزی فروخته نمی شود؟ چرا باید معدنی که چند برابر پروانه بهره برداری خود استخراج انجام می دهد، حداقل حقوق دولتی را پرداخت کند؟

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی به هیچ وجه در برابر فساد خطوط قرمز ندارد، اظهار کرد: در جریان بازرسی ها، تخلفات سنگینی در حوزه حقوق دولتی معادن شناسایی شده و در یک مورد مشخص، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی دولت وصول نشده بود که بخشی از آن با پیگیری های سازمان بازرسی وصول و بقیه در حال پیگیری قضایی است و گزارش کامل این پرونده ها نیز به مقامات عالی کشور، از جمله رئیس جمهور، وزرا و رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.

۶۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت و معافیت مالیاتی برای معدن دار خارجی

بازرس کل استان کردستان با اشاره به مصادیق سوء استفاده مالی در معادن کردستان، افزود: در ۲ سال گذشته فقط ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت به معدنی داده شده که سرمایه گذار آن خارجی است، در حالی که اساساً سرمایه گذار خارجی نباید مشمول یارانه سوخت شود.

هواسی ادامه داد: از سوی دیگر، همین معدن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارد، معافیتی که حدود ۸۵ درصدِ کل حقوق دولتی پرداختی آن است؛ این یعنی عملاً دولت از دو سو متضرر شده است.

وی خام فروشی را یکی از عوامل اصلی تضعیف منابع ملی و ضربه به توسعه اقتصادی استان دانست و یادآور شد: اکثر معادن ما خام فروشی می کنند، در حالی که سیاست های کلان نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است و خام فروشی یعنی از بین بردن فرصت اشتغال، ارزش آفرینی و اتلاف ثروت ملی.

تعارض منافع در نظارت بر معادن

بازرس کل استان کردستان یکی از گلوگاه های فساد در حوزه معدن را تعارض منافع بین بهره بردار و ناظر فنی دانست و بیان کرد: وقتی مدیر فنی معدن حقوق خود را از معدن دار دریافت می کند، چگونه می تواند بر عملکرد او نظارت واقعی داشته باشد؟ این ساختار باید اصلاح شود؛ پیشنهاد داده ایم که حقوق مهندسان ناظر از مسیر مستقلی مانند حساب نظام مهندسی معدن یا صندوقی متمرکز پرداخت شود تا استقلال آن ها حفظ شود.

هواسی گفت: در بسیاری از معادن، مدیران فنی تحت فشار بهره بردار عمل می کنند؛ گاهی دو ماه بعد از شروع استخراج، مدیر فنی را تغییر می دهند یا حقوقش را قطع می کنند تا گزارش های واقعی ارائه نکند و این یعنی نظارت صوری و بستری برای تخلف.

مبارزه با فساد بدون ملاحظه

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید با رویکردی فناورانه، مردم محور و بدون تبعیض در مبارزه با فساد فعالیت می کند، افزود: هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم. تلاش ما اصلاح امور است، اما اگر سوءاستفاده مالی یا تخلف عمدی تشخیص داده شود، بدون ملاحظه با متخلف برخورد می شود.

بازرس کل استان کردستان اظهار کرد: یکی از محورهای کاری ما مبارزه با فرار مالیاتی است. در بررسی های اخیر، افرادی شناسایی شدند که تراکنش های مالی میلیاردی داشتند اما هیچ پرونده مالیاتی برای آن ها تشکیل نشده بود؛ حتی کودکانی زیر ۱۵ سال با حساب های چندصد میلیاردی وجود داشتند که کاملاً خارج از نظارت مالیاتی فعالیت می کردند.

لزوم شفافیت در عملکرد معادن

هواسی تأکید کرد: شفافیت، مهم ترین ابزار پیشگیری از فساد است. معدن طلا باید اعلام کند چه میزان تولید داشته، چه مقدار در داخل فروخته، چه میزان صادر کرده و چقدر مالیات پرداخت کرده است. تا زمانی که این اطلاعات به صورت شفاف منتشر نشود، نظارت مؤثر ممکن نیست.

وی از برگزاری نخستین جشنواره ملی «شفافیت» در آذرماه سال جاری خبر داد و ادامه داد: در این جشنواره، دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص های شفافیت ارزیابی و رتبه بندی خواهند شد؛ مبارزه با فساد زمانی محقق می شود که همه دستگاه ها، به ویژه بخش معدن، اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر کنند.

منافع معدن، منافع ملی است

بازرس کل استان کردستان یادآور شد: منافع معدن، منافع استانی نیست؛ منافع ملی است؛ ما اجازه نمی دهیم بیت المال و منافع مردم ایران در سایه بی توجهی یا رانت برخی شرکت ها از بین برود.

هواسی بیان کرد: سازمان بازرسی در کنار قوه قضاییه و دادستانی استان با جدیت پیگیر پرونده های فساد در حوزه معدن خواهد بود تا منابع ملی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.