افزایش برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان ایلامی

به گزارش خبرگزاری ایلام، سرهنگ علی‌رضا یعقوبی اظهار داشت: افراد کلاهبردار در پوشش‌های مختلف با شهروندان ایلامی تماس می‌گیرند و پس از جلب اعتماد آنان، کدهای احراز هویت را از شهروندان دریافت کرده و با دسترسی به موبایل بانک، موفق به خالی کردن حساب‌های بانکی می‌شوند.

وی گفت: پیامک‌های جعلی با موضوع شکایت از شما، ابلاغیه از طرف مامور پست، سهام عدالت، یارانه و... با سرشماره شخصی به شهروندان ارسال شده که با کلیک کردن بر روی لینک موجود در پیامک و هدایت به درگاه بانکی جعلی، موجودی حساب خالی می‌شود.

او گفت: توصیه می‌شود در صورت دریافت تماس‌های مشکوک و پیامک‌های جعلی، قبل از هر اقدامی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا ایلام مشورت کنید.