مرحله نخست مطالعات جامع برای بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات انجام شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با بیان این که پایانه مرزی چیلات نخستین مرز رسمی جدید استان پس از سالها است، اظهار کرد: پس از مرز مهران که سالهای ۸۲ افتتاح شد، تاکنون مرز رسمی جدیدی نداشتیم و هر آنچه بود، نقاطی به صورت غیررسمی بازگشایی شده بود.
استاندار ایلام با اشاره به انجام مطالعههای جامع طرح بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات از سالهای گذشته گفت: این طرح پخته و بسیار جامع بوده که بخش عمدهای از مطالعات مرحله نخست آن به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در طرح این بازارچه، نگاه اقتصادی، بخش گردشگری و پایانه مرزی دیده شده است.
کرمی با قدردانی از زحمات دستگاههای متولی در حوزههای آبرسانی، برق و ارتباطات بر ضرورت تقویت برخی زیرساختها تاکید کرد و گفت: روشنایی مسیر، ایمنسازی، نصب تابلوها، آبرسانی و پوشش فیبرنوری و اینترنت از جمله مواردی است که باید تقویت شود.
استاندار ایلام با بیان این که برای آمادهسازی زیرساختهای ضروری تا پیش از اربعین برنامهریزی شده است، اضافه کرد: باید بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، کارهای لازم را برای ارائه خدمات به زائران انجام دهیم.
کرمی بر لزوم درختکاری و سکوسازی در مسیر مرز چیلات تاکید کرد و گفت که منابع طبیعی باید بر اساس نقشه راه روشن و نه به صورت جزیرهای کار کند.
به گزارش کردپرس، با موافقت رسمی دولت عراق، هفته گذشته مرز چیلات شهرستان دهلران نیز به گذرگاههای رسمی استان ایلام افزوده شد.
