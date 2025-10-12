۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱

استاندار ایلام خبر داد:

مرحله نخست مطالعات جامع برای بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات انجام شد

مرحله نخست مطالعات جامع برای بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات انجام شد

سرویس ایلام - استاندار ایلام شامگاه شنبه در نشست بررسی زیرساخت‌های مرز چیلات از آماده شدن مرحله نخست مطالعات جامع برای بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با بیان این که پایانه مرزی چیلات نخستین مرز رسمی جدید استان پس از سال‌ها است، اظهار کرد: پس از مرز مهران که سال‌های ۸۲ افتتاح شد، تاکنون مرز رسمی جدیدی نداشتیم و هر آنچه بود، نقاطی به صورت غیررسمی بازگشایی شده بود.

استاندار ایلام با اشاره به انجام مطالعه‌های جامع طرح بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات از سال‌های گذشته گفت: این طرح پخته و بسیار جامع بوده که بخش عمده‌ای از مطالعات مرحله نخست آن به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در طرح این بازارچه، نگاه اقتصادی، بخش گردشگری و پایانه مرزی دیده شده است.

کرمی با قدردانی از زحمات دستگاه‌های متولی در حوزه‌های آب‌رسانی، برق و ارتباطات بر ضرورت تقویت برخی زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: روشنایی مسیر، ایمن‌سازی، نصب تابلوها، آبرسانی و پوشش فیبرنوری و اینترنت از جمله مواردی است که باید تقویت شود.

استاندار ایلام با بیان این که برای آماده‌سازی زیرساخت‌های ضروری تا پیش از اربعین برنامه‌ریزی شده است، اضافه کرد: باید بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، کارهای لازم را برای ارائه خدمات به زائران انجام دهیم.

کرمی بر لزوم درختکاری و سکوسازی در مسیر مرز چیلات تاکید کرد و گفت که منابع طبیعی باید بر اساس نقشه راه روشن و نه به صورت جزیره‌ای کار کند.

به گزارش کردپرس، با موافقت رسمی دولت عراق، هفته گذشته مرز چیلات شهرستان دهلران نیز به گذرگاه‌های رسمی استان ایلام افزوده شد.

کد خبر 2789607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha