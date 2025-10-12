به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در این باره افزود: از تعداد واحدهایی که عملیات نوسازی آنها آغاز شده ۳ هزار و ۵۶۰ واحد به اتمام رسیده و تحویل بهره‌بردار شده است.

او ادامه داد: طرح بسته‌های تشویقی برای اجرا در محلات بافت فرسوده هدف بازآفرینی شهری در دست اجراست و اعمال تخفیفات و تسهیلات این بخش به متقاضیان نیز اجرا می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ثبت پروانه‌های ساختمانی در سامانه ستاد ملی، اطلاع رسانی بسته‌های تشویقی در رسانه‌ها و محل نماز جمعه به مردم، ارائه تخفیفات پروانه‌های ساختمانی و خدمات نظام مهندسی از مسائل مورد تاکید و قابل پیگیری در سطح شهرستان‌های استان است.

آرامون بر اجرای بسته‌های تشویقی اعمال تخفیفات پروانه‌های ساختمانی و خدمات مهندسی نیز با همکاری دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: این مسئله توسعه نوسازی واحدهای مسکونی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

او بیان کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی بر اساس نیاز مردم منطقه انجام می‌گیرد تا توسعه رفاه اجتماعی را شاهد باشیم.

جذب ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبارات بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری بوده که با اعلام شرکت بازآفرینی شهری کشور پیشرفت فیزیکی و ریالی بالغ بر ۱۱۴ درصد دارد و جزو استان‌های برتر در زمینه جذب اعتبار و اجرای پروژه های موثر در محلات هدف شهرهای استان است.

آرامون ادامه داد: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای برنامه اجرایی مصوب استان، ۸ پروژه در یک سال گذشته اجرایی شده است.

او افزود: شروع عملیات اجرایی تکمیل و احداث چهار باب مدرسه با زیربنای ۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد و سردشت، احداث ۲ باب مرکز جامع سلامت در شهر های میاندوآب و ارومیه، احداث یک باب سالن ورزشی سرپوشیده در بوکان، احداث کتاب خانه مهاباد از اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیرکل راه راه شهرسازی آذربایجان‌غربی بیان کرد:همچنین تخصیص یک هزار و ۹۸۰ تن قیر رایگان به شهرداری‌های شهرهای ارومیه، بوکان، سلماس، خوی، تکاب و سردشت از جمله اقدامات صورت گرفته این اداره کل می باشد.



