به گزارش کرد پرس، مراسم اختتامیه این جشنواره شامگاه شنبه ۱۹ مهرماه با حضور هنرمندان، داوران و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و استان در رستوران مجلل شاه‌نشین برگزار شد.



هیأت داوران متشکل از محمد حاتمی، آرش دادگر، نژاد نجم و محمد زارع‌زاده پس از بررسی آثار شرکت‌کننده، برگزیدگان بخش‌های مختلف را به شرح زیر معرفی کرد:



در بخش بروشور، نمایش قره آرام از مریوان تقدیر شد.

در بخش موسیقی، جوایز به نمایش‌های لک‌لک از سقز، حنابندون از یاسوج و قره آرام از مریوان رسید که جایزه نخست این بخش به ساعد پناه برای موسیقی قره آرام تعلق گرفت.

در بخش طراحی لباس، نمایش‌های یاری مندالان از چمچمال و حنابندون از یاسوج تقدیر شدند و صادق کیانی برای طراحی لباس نمایش مهر و ماه از تهران، تندیس جشنواره را دریافت کرد.

در بخش بازیگری زن، زیبا مهرپرور برای بازی در نمایش شالی از محلات رتبه نخست را به‌دست آورد.

در بخش بازیگری مرد نیز صادق کیانی‌مقدم برای نقش‌آفرینی در نمایش مهر و ماه از تهران موفق به کسب تندیس و جایزه نقدی شد.

در بخش نویسندگی، زهرا سادات احمدی برای نمایش شالی از محلات به‌عنوان نویسنده برگزیده معرفی شد.

در بخش کارگردانی نیز رتبه اول و تندیس جشنواره به زهرا سادات احمدی برای کارگردانی نمایش شالی رسید.

بنا بر درخواست رضا مردانی، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی، هیأت داوران یک نمایش را نیز به‌عنوان اثر برگزیده برای معرفی به دبیرخانه‌ی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب کرد.