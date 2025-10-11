سنای آمریکا لغو قانون «سزار» علیه سوریه را تصویب کرد

سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب طرحی برای لغو قانون تحریمهای «سزار» علیه سوریه، گامی مهم در تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به دمشق برداشت. این تصمیم که با ابتکار سناتور ژان شاهین ارائه شد، در صورت تأیید مجلس نمایندگان و امضای دونالد ترامپ، به معنای پایان رسمی برنامه تحریمهای گسترده علیه سوریه خواهد بود.
به نوشته آرتیگَرچک، سنای آمریکا طرحی را که توسط سناتور دموکرات ژان شاهین برای لغو تحریمهای «سزار» علیه سوریه ارائه شده بود، تصویب کرد. سناتور آمریکا، جو ویلسون، از رأی سنای آمریکا به لغو «قانون سزار» که شامل تحریمها علیه سوریه است، ابراز خرسندی کرد.
ترامپ در ۳۰ ژوئن برای پایان دادن به برنامه تحریمهای آمریکا علیه سوریه یک فرمان اجرایی صادر کرده بود، اما تحریمهای مرتبط با نقض حقوق بشر، فعالیتهای سلاحهای شیمیایی و قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد.
