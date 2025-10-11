سنای آمریکا لغو قانون «سزار» علیه سوریه را تصویب کرد

به گزارش کردپرس، سنای آمریکا طرح مربوط به لغو تحریم‌های «سزار» علیه سوریه را تصویب کرد. این گام به‌عنوان نقطه عطف مهمی در قبال سیاست آمریکا در رابطه با سوریه ارزیابی می‌شود.

به نوشته آرتی‌گَرچک، سنای آمریکا طرحی را که توسط سناتور دموکرات ژان شاهین برای لغو تحریم‌های «سزار» علیه سوریه ارائه شده بود، تصویب کرد. سناتور آمریکا، جو ویلسون، از رأی سنای آمریکا به لغو «قانون سزار» که شامل تحریم‌ها علیه سوریه است، ابراز خرسندی کرد.

ویلسون در بیانیه‌ای در حساب X خود نوشت: «به خاطر آن‌که سنا، قانون سزار را به‌عنوان بخشی از «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) لغو کرد، سپاسگزاریم!» او با یادآوری این‌که قانون مذکور برای اعمال علیه «حکومتی که دیگر وجود ندارد» وضع شده بود، افزود: «موفقیت سوریه اکنون به لغو کامل آن بستگی دارد.»

نیاز به امضای ترامپ

برای لغو کامل و خروج این قانون از اجرا، لازم است مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز آن را تأیید کند و سپس برای امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ارسال شود.

قانون سزار