سنای آمریکا لغو قانون «سزار» علیه سوریه را تصویب کرد

سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب طرحی برای لغو قانون تحریم‌های «سزار» علیه سوریه، گامی مهم در تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به دمشق برداشت. این تصمیم که با ابتکار سناتور ژان شاهین ارائه شد، در صورت تأیید مجلس نمایندگان و امضای دونالد ترامپ، به معنای پایان رسمی برنامه تحریم‌های گسترده علیه سوریه خواهد بود.

به گزارش کردپرس، سنای آمریکا طرح مربوط به لغو تحریم‌های «سزار» علیه سوریه را تصویب کرد. این گام به‌عنوان نقطه عطف مهمی در قبال سیاست آمریکا در رابطه با سوریه ارزیابی می‌شود.

به نوشته آرتی‌گَرچک، سنای آمریکا طرحی را که توسط سناتور دموکرات ژان شاهین برای لغو تحریم‌های «سزار» علیه سوریه ارائه شده بود، تصویب کرد. سناتور آمریکا، جو ویلسون، از رأی سنای آمریکا به لغو «قانون سزار» که شامل تحریم‌ها علیه سوریه است، ابراز خرسندی کرد.
ویلسون در بیانیه‌ای در حساب X خود نوشت: «به خاطر آن‌که سنا، قانون سزار را به‌عنوان بخشی از «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) لغو کرد، سپاسگزاریم!» او با یادآوری این‌که قانون مذکور برای اعمال علیه «حکومتی که دیگر وجود ندارد» وضع شده بود، افزود: «موفقیت سوریه اکنون به لغو کامل آن بستگی دارد.»

نیاز به امضای ترامپ

برای لغو کامل و خروج این قانون از اجرا، لازم است مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز آن را تأیید کند و سپس برای امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ارسال شود.

قانون سزار

ترامپ در ۳۰ ژوئن برای پایان دادن به برنامه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه یک فرمان اجرایی صادر کرده بود، اما تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، فعالیت‌های سلاح‌های شیمیایی و قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد.
ترامپ در ماه مه در یک همایش سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی اعلام کرده بود که تحریم‌های سوریه را لغو خواهد کرد. یک روز پس از این اعلام، ترامپ در عربستان سعودی با ابو محمد جولانی (احمد شرع)، رئیس‌ دولت انتقالی سوریه دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که پس از ۲۵ سال برای نخستین بار میان رهبران آمریکا و سوریه انجام شد.
«قانون سزار» که در سال ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا شد، با هدف محدود کردن بهبود اقتصادی سوریه تحت رهبری بشار اسد توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده بود. لغو این قانون، در راستای حمایت از دولت جدید به رهبری جولانی که در مارس ۲۰۲۵ تشکیل شد، مسیر بازگشت سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی به کشور را هموار خواهد کرد. 

