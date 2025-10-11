احمد تُرک: کردستان سوریه خط قرمز کردهاست/ کافی است دست کُردها را بگیرید

به گزارش کردپرس، کنفرانس «مردم، باورها و زیستِ جمعی دمکراتیک در بین النهرین» به‌همت ابتکارِ «اتحاد دمکراتیک» امروز (روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر ماردین و در سالن آرتوکلو برگزار شد. شرکت‌کنندگان از طیف‌های مختلف از مناطق مختلف کردستان و ترکیه در این نشست حضور داشتند و برنامه با خوشامدگویی چندزبانه (ترکی، کردی، عربی، سریانی و ارمنی) آغاز شد.

احمد تُرک سیاستمدار کهنه کار کُرد و شهردار برکنار شده ماردین، در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به گسترش سیاست‌های سیاسی دمکراتیک گفت این روند روزبه‌روز سازمان‌یافته‌تر می‌شود و فراخوان عبدالله اوجالان را «تاریخی» خواند. او افزود: «ما این روند را با صبر و دقت دنبال می‌کنیم و معتقدیم که رسیدن به جمهوری دمکراتیک با تلاش‌های ما ممکن خواهد شد. اکنون دوره‌ای است که تحولات مهمی رخ می‌دهد و اتحاد می‌تواند این مسیر را گسترده‌تر کند.»

تُرک با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت میان احزاب سیاسی در تمام بخش‌های کردستان گفت که سازمان‌های مدنی، نیروهای دمکراتیک و احزاب سیاسی در ترکیه موظف‌اند برای آینده‌ی مردم کرد با هم عمل کنند و از رهبران مدنی، سران طوایف و دیگر گروه‌ها خواست در این کار مشارکت کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش نسبت به قدرت هایی که می‌کوشند آینده‌ی دمکراتیک و آزادی‌خواه کردها در سوریه را به خطر اندازند هشدار داد و گفت که برخی تلاش دارند روندِ آزادی و دمکراسی کردها در سوریه را به گروگان بگیرند. تُرک افزود: «کردها برای حفظ امنیت خود مجبور به این شدند که سلاح به دست بگیرند؛ آنها ارتشی تشکیل ندادند، صرفاً برای تأمین امنیتِ خود دست به اسلحه بردند. اکنون انتظار می‌رود که کردها اسلحه را زمین بگذارند، به‌ویژه از سوی ترکیه. پرسش اساسی این است: پس چه کسی امنیت این مردم را تأمین خواهد کرد؟ نیروهای تحریر الشام که پلیس یا نیروی نظامی قابل اتکا در آنجا ندارد، چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟»

او سپس تصریح کرد: «به‌جای آنکه تحریر الشام همسایه‌ی ترکیه باشد، بهتر است کردها همسایه ترکیه باشند — عذاب قیامت که رخ نخواهد داد.»

تُرک همچنین بار دیگر تأکید کرد که سوریه برای کردها یک «خط قرمز» است و همه باید این مسأله را به‌صراحت فریاد بزنند. او از همه احزاب در مناطق مختلف کردستان در چهار کشور خواست تا در راستای تضمین آینده‌ی دمکراتیک موضعی متحد اتخاذ کنند و بر ضرورت گفت‌وگوی جدی میان احزاب سیاسی منطقه اشاره کرد. به‌گفته‌ی تُرک، «فرصت‌های تاریخی گاهی یک‌بار در صد سال پدید می‌آیند؛ اگر این فرصت را به‌درستی از دست دهیم، آینده‌مان و فرزندان‌مان را به روزهای تاریک خواهیم سپرد.» او در پایان از همه خواست که با همراهی و حمایتِ ساده از کردها (به‌عبارت او: «کافی است دست کردها را بگیرید») به این روند کمک کنند.