در حال حاضر برنامه تغییر قانون اساسی و حمایت از اردوغان در انتخابات آتی روی میز ما نیست

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در گفت‌وگو با روزنامه نفس یکی از رسانه های اپوزیسیون ترکیه، با اشاره به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور برای تدوین قانون اساسی جدید تصریح کرد:

«در حال حاضر هیچ برنامه ای درباره قانون اساسی روی میز حزب ما وجود ندارد. اگر زمانی ترکیه به‌طور جدی درباره یک قانون اساسی دموکراتیک گفت‌وگو کند، ما هم وارد گفت‌وگو خواهیم شد. قانون اساسی سندی میان حزب عدالت و توسعه و ما نیست؛ یک قرارداد اجتماعی است.»

او دیدار و دست‌دادن اردوغان با نمایندگان دم پارتی در مراسم گشایش مجلس را «اقدامی مثبت» توصیف کرد و بر تقویت گفت‌وگوهای بین‌حزبی تأکید نمود. بکرخان همچنین گفت: «در هیچ مرحله‌ای درباره همکاری انتخاباتی با حکومت یا انتخاب مجدد رئیس‌جمهور (اردوغان) گفت‌وگو نکرده‌ایم. وقتی زمان انتخابات برسد، موضع خود را روشن اعلام می‌کنیم.»

بکرخان در باره آتش‌بس اعلام‌شده میان اداره موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و بحث‌های مربوط به ادغام نیروهای کرد با نظامیان دمشق، یادآور شد: «سوریه کشور دیگری با بازیگران و دینامیک‌های متفاوت است. ترکیه تنها با حل مسائل داخلی خود می‌تواند در آنجا نقش سازنده‌ای داشته باشد. قرار دادن روند سوریه به‌عنوان مانعی پیشِ‌روی روند داخلی ترکیه نادرست است. در سوریه فقط کردها حضور ندارند و موازنه‌ها می‌تواند در لحظه تغییر کند؛ اگر نیروها سلاح بگذارند، چه کسی امنیت‌شان را تضمین می‌کند؟»