۳۸۳ حادثه ترافیکی در کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت گو با خبرنگاران، گفت: طی همین مدت ۲۷۸ مأموریت نیروهای اورژانس کردستان در حوزه سایر حوادث و هزار و ۱۳۵ مورد نیز مربوط به بیماری ها بود.

وی اظهار کرد: از ماموریت های مرتبط با بیماری ها هم، ۶۹ مورد مربوط به بیماران قلبی و ۴۰ مورد نیز به بیماران دچار مشکلات تنفسی اختصاص داشته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه هفته گذشته ۶ هزار و ۱۹۰ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان ثبت شد، افزود: از این تعداد تماس، ۹۱۲ مورد به ارائه مشاوره های تلفنی به مددجویان اختصاص داشت و هزار و ۷۹۶ ماموریت عملیاتی نیز به پایگاه های اورژانس در سراسر استان ابلاغ شد.

هدایی ادامه داد: در همین مدت، ۲۸۱ تماس مزاحم نیز با مرکز اورژانس ثبت شد که این موارد در روند خدمت رسانی به مردم اختلال ایجاد کرد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش تماس های غیرضروری و مزاحمت های تلفنی تأکید کرد.