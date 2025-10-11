سرخط خبرهای۱۹مهر خبرگزاری کردپرس

ارزیابیهای نچیروان بارزانی قابل قبول نیستند!
کمیته روابط خارجی KCK در واکنش به اظهارات نچیروان بارزانی در اربیل، این سخنان را "تحریف واقعیتها" و "همسو با مواضع دولت ترکیه" خواند. در بیانیهای این کمیته، آمده است که بارزانی در نشست اربیل، ارزیابیهای منفی درباره جنبش کردها و پیشرفتهای آن ارائه داده که این مواضع قابل قبول نیستند KCK همچنین تأکید کرد که PKK پس از فراخوان صلح عبدالله اوجالان، تصمیم به پایان دادن به مبارزه مسلحانه و تغییر رویکرد استراتژیک خود گرفته است. کمیته روابط خارجی KCK ضمن رد مواضع بارزانی، از او خواست که در دیدگاه خود تجدیدنظر کند.
گامهای آشکار از سوی PKK و اوجالان برداشته شد؛ قانونگذاری و آزادی زندانیان سیاسی ضروریست
تولای حاتماوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، در دیدارهای رسمی خود در اربیل، بر عدم اقدام قانونی از سوی کُمیسیون همبستگی مجلس و دولت ترکیه در راستای روند صلح تأکید کرد. او گفت در حالیکه PKK و عبدالله اوجالان گامهای مشخصی برای صلح برداشتهاند، هنوز هیچ اقدام قانونی از سوی مقامات ترکیه انجام نشده است. حاتماوغولاری خواستار تصویب قانون ویژه برای روند صلح، رفع موانع قضایی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد.
مجلس دموکراتیک سوریه خواستار پایان اشغالگری ترکیه در شمال سوریه شد
مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) در ششمین سالگرد تصرف سرهکانی و گرهسپی توسط ترکیه، خواستار پایان اشغالگری و خروج نیروهای وابسته به آنکارا شد. این مجلس تأکید کرد که تداوم حضور ترکیه باعث نقض حقوق بشر و اختلال در روند سیاسی سوریه است. این مجلس همچنین پایان اشغالگری را پیشنیاز برای استقرار امنیت و ثبات در سوریه دانست و از سازمانهای بینالمللی خواست تا شرایط زندگی در مناطق اشغالی را به حالت عادی بازگردانند.
