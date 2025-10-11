۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

سرخط خبرهای۱۹مهر خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای۱۹مهر منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.

ارزیابی‌های نچیروان بارزانی قابل قبول نیستند!

کمیته روابط خارجی KCK در واکنش به اظهارات نچیروان بارزانی در اربیل، این سخنان را "تحریف واقعیت‌ها" و "همسو با مواضع دولت ترکیه" خواند. در بیانیه‌ای این کمیته، آمده است که بارزانی در نشست اربیل، ارزیابی‌های منفی درباره جنبش کردها و پیشرفت‌های آن ارائه داده که این مواضع قابل قبول نیستند KCK همچنین تأکید کرد که PKK پس از فراخوان صلح عبدالله اوجالان، تصمیم به پایان دادن به مبارزه مسلحانه و تغییر رویکرد استراتژیک خود گرفته است. کمیته روابط خارجی KCK ضمن رد مواضع بارزانی، از او خواست که در دیدگاه خود تجدیدنظر کند. 

گام‌های آشکار از سوی PKK و اوجالان برداشته شد؛ قانون‌گذاری و آزادی زندانیان سیاسی ضروریست
تولای حاتم‌اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، در دیدارهای رسمی خود در اربیل، بر عدم اقدام قانونی از سوی کُمیسیون همبستگی مجلس و دولت ترکیه در راستای روند صلح تأکید کرد. او گفت در حالی‌که PKK و عبدالله اوجالان گام‌های مشخصی برای صلح برداشته‌اند، هنوز هیچ اقدام قانونی از سوی مقامات ترکیه انجام نشده است. حاتم‌اوغولاری خواستار تصویب قانون ویژه برای روند صلح، رفع موانع قضایی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. 

مجلس دموکراتیک سوریه خواستار پایان اشغالگری ترکیه در شمال سوریه شد
مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) در ششمین سالگرد تصرف سره‌کانی و گره‌سپی توسط ترکیه، خواستار پایان اشغالگری و خروج نیروهای وابسته به آنکارا شد. این مجلس تأکید کرد که تداوم حضور ترکیه باعث نقض حقوق بشر و اختلال در روند سیاسی سوریه است. این مجلس همچنین پایان اشغالگری را پیش‌نیاز برای استقرار امنیت و ثبات در سوریه دانست و از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا شرایط زندگی در مناطق اشغالی را به حالت عادی بازگردانند.

