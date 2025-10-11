به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق و رئیس ائتلاف "آبادانی و توسعه" کارزار انتخاباتی فهرست خود را از شهر کربلا آغاز کرد.

سودانی در سخنرانی خود تأکید کرد: «سلاح باید فقط در دست دولت باشد.» (اشاره‌ای آشکار به لزوم جلوگیری از نگه داشتن سلاح توسط نیروهای حشد الشعبی و گروه‌های غیردولتی).

وی افزود: «فهرست ما هیچ شکافی میان اقشار مختلف ملت عراق ایجاد نخواهد کرد، بلکه برای ساختن دولتی عادل، نیرومند و مبتنی بر عدالت و فرصت‌های برابر تلاش می‌کند.»

سودانی همچنین گفت: «اجازه نخواهیم داد فاسدان، شکست‌خوردگان و کسانی که علیه حاکمیت کشور موضع می‌گیرند، دوباره بازگردند.»

نخست‌وزیر عراق شهر کربلا را برای آغاز کارزار انتخاباتی خود برگزید؛ شهری که بیشترین پروژه‌های عمرانی و آبادانی دولت او در آن اجرا شده است.

محمد شیاع سودانی از ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ سمت نخست‌وزیری عراق را بر عهده دارد. پیش از آن، رئیس جنبش "الفراتین" بود که در پارلمان سه کرسی در اختیار داشت.