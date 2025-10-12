به گزارش خبرنگار کردپرس، روز جهانی سلامت روان یادآوری قدرتمندی است که بدون سلامت روان، سلامتی وجود ندارد. کمپین امسال بر نیاز فوری به حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی-اجتماعی افراد آسیبدیده از فوریتهای بشردوستانه تمرکز دارد.
بحرانهایی مانند بلایای طبیعی، درگیریها و فوریتهای بهداشت عمومی باعث پریشانی عاطفی میشوند، به طوری که از هر پنج تَن، یک تَن دچار یک بیماری روانی میشود. حمایت از سلامت روان افراد در چنین بحرانهایی نه تنها مهم است، بلکه جان انسانها را نجات میدهد، به افراد قدرت مقابله میدهد، فضایی برای التیام و بازیابی و بازسازی نه تنها به عنوان افراد، بلکه به عنوان جوامع فراهم میکند. به همین دلیل ضروری است که همه، از جمله مقامات دولتی، ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی، کارکنان مدارس و گروههای اجتماعی، گرد هم آیند. با همکاری دست در دست هم، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آسیب پذیرترین افراد به حمایت مورد نیاز خود دسترسی دارند و در عین حال از سلامت همه محافظت کنیم.
با سرمایهگذاری در شواهد و مداخلات مبتنی بر جامعه، میتوانیم به نیازهای فوری سلامت روان رسیدگی کنیم، بهبودی بلندمدت را تقویت کنیم و مردم و جوامع را برای بازسازی زندگی و شکوفایی خود توانمند سازیم.
آیا میدانستید؟
سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی ضروری است
در طول بحرانها، تقریباً همه افراد دچار پریشانی و اختلال اجتماعی میشوند. خانهها از دست میروند، خانوادهها از هم جدا میشوند و جوامع از هم میپاشند. در حالی که از هر پنج تَن، یک تَن ممکن است دچار اختلال سلامت روان باشد، تقریباً همه افراد آسیبدیده دچار پریشانی عاطفی و اختلال در پیوندهای اجتماعی میشوند. این تأثیرات اغلب مدتها پس از برقراری امنیت فیزیکی باقی میمانند و بهبودی و تابآوری را تضعیف میکنند. افراد دارای مشکلات سلامت روان قابل توجه نباید بدون مراقبت و حمایت رها شوند. تداوم مراقبت در طول و پس از هر شرایط اضطراری در اولویت است.
مهاجران و پناهندگان در طول سفر خود با خطرات سلامت روان مواجه هستند
مهاجران و پناهندگان در طول سفر خود با عوامل استرس زای متعددی روبرو هستند - از درگیری و آوارگی گرفته تا سفرهای خطرناک و چالشهای ادغام در کشورهای میزبان. تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۲۳ میلیون تَن در سراسر جهان به اجبار آواره شدند. ۷۱ درصد از آنان در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط زندگی میکنند، جایی که سیستمهای مراقبتهای بهداشتی از قبل تحت فشار هستند. در این محیطها، دسترسی به خدمات بهداشت روان بسیار محدود است.
سلامت روان در شرایط اضطراری
درگیریها، بلایا و فوریتهای بهداشتی، آسیبهای سنگینی بر سلامت روان وارد میکنند. تخمین زده میشود که از هر ۵ تَن در مناطق آسیبدیده از جنگ، حدود یک تَن دچار یک اختلال سلامت روان است. تجربه ترس، اضطراب یا غم در چنین شرایطی، واکنشی طبیعی به رویدادهای بسیار استرسزاست.
سلامت روان برای بازسازی زندگی ضروری است
بازماندگان علاوه بر غذا، آب و دارو، به سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی نیز برای مقابله، بهبودی و بازسازی نیاز دارند.
ادغام سلامت روان، واکنش اضطراری را تقویت میکند
تبدیل سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی به بخش اصلی واکنش اضطراری نه تنها جان انسانها را نجات میدهد، بلکه جوامع و سیستمهای بهداشتی را برای آینده تقویت میکند.
سرمایهگذاری در سلامت روان، سرمایهگذاری در بهبودی است
سرمایهگذاری در سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی به خانوادهها، جوامع و اقتصادها کمک میکند تا از بحرانها بهبود یابند، تابآوری بلندمدت ایجاد کنند و سیستمهای بهداشتی قویتری را شکل دهند.
مراقبتهای سلامت روان، جان انسانها را نجات میدهد
بسته خدمات حداقل سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی، راهکارهای اثباتشدهای را در مواقع اضطراری ارائه میدهد و مراقبت بهموقع و هماهنگ را تضمین میکند که رنج را کاهش میدهد، رفاه را تقویت و پاسخهای فراگیرتری ایجاد میکند.
مراقبتهای فراگیر سلامت روان منجر به جوامع قویتر میشود
حمایت فراگیر باید شامل کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، پناهندگان و افراد دارای بیماریهای روانی از پیش موجود، از جمله افراد بستری در آسایشگاهها، شود. پرداختن به موانعی مانند انگ اجتماعی، تبعیض، هزینهها و زبان، ضروری است.
از سلامت روان خود محافظت کنید
با در ارتباط ماندن، فعالیت بدنی و پیروی از برنامههای روزمره، سلامت روان خود را در اولویت قرار دهید. مصرف الکل را به حداقل برسانید، در فعالیتهای معنادار و لذتبخش شرکت کنید و از دوستان، خانواده یا متخصصان سلامت مورد اعتماد خود کمک بگیرید.
ارتقای سلامت روان با رویکردهای مختلف
یک رویکرد چندلایه - از ابزارهای خودیاری و کمکهای اولیه روانشناختی گرفته تا خدمات تخصصی سلامت روان - پشتیبانی در دسترس، کارآمد و پاسخگو را برای همه تضمین میکند.
از رفاه کارکنان بشردوستانه محافظت کنید
امدادگران بشردوستانه با استرس شدیدی روبرو هستند و اغلب مستقیماً تحت تأثیر بحرانهایی قرار میگیرند که به آنان پاسخ میدهند. سازمانها باید استراحت، نظارت، حمایت از همکاران و برنامههای سلامت روان در محل کار را برای حفظ یک پاسخ بشردوستانه مؤثر فراهم کنند.
فراتر از بقا: سلامت روان در خط مقدم بحران
غذا، آب و سرپناه جان انسانها را نجات میدهند - سلامت روان نیز همین طور است. با کارکنان سلامت روان آشنا شوید که امید، مراقبت و تابآوری را به جوامعی که با درگیری و فاجعه روبرو هستند، میآورند.
ذهنهای خط مقدم: دادن چهره انسانی به سلامت روان در مواقع اضطراری
وقتی بحرانی رخ میدهد، تیترها اغلب پر از تصاویر خانههای ویران شده، اردوگاههای پرجمعیت و درخواستهای فوری برای غذا، آب و سرپناه میشود. آنچه کمتر دیده میشود - اما به همان اندازه ویرانگر - زخمهای روانی است که افراد گرفتار در درگیری، فاجعه و آوارگی با خود حمل میکنند. در هر شرایط اضطراری، مبارزه نه تنها برای بقا، بلکه برای عزت، امید و رفاه روانی هم هست.
در سطح جهانی، از هر پنج شخصی که در شرایط اضطراری زندگی میکنند، یک شخص دچار یک بیماری روانی است - حدود دو برابر میانگین جهانی. این بدان معناست که در پشت هر اردوگاه، هر کلینیک موقت، هر کاروان کمکرسانی، افرادی هستند که با پریشانی روانی دست و پنجه نرم میکنند. برای آنان، بحران فقط بیرونی نیست، بلکه درونی است و برای کارکنان بهداشت روانی که وارد عمل میشوند - که خودشان با پیامدهای روانی شرایط اضطراری دست و پنجه نرم میکنند - این وظیفه ضروری است.
شواهد نشان می دهد که حمایت از سلامت روان در مواقع اضطراری به افراد و جوامع کمک میکند تا سریعتر با شرایط کنار بیایند، زنده بمانند و بهبود یابند. این امر خانوادهها را تقویت، به بازسازی اقتصاد کمک میکند و پایه و اساس سیستمهای بهداشتی قویتر را مدتها پس از پایان بحران بنا مینهد. به عبارت ساده: بدون سلامت روان، بهبودی کامل حاصل نمیشود.
سازمان بهداشت جهانی نقش منحصر به فردی در این حوزه ایفا میکند - هماهنگی واکنشها در بیش از ۴۰ بحران، استقرار متخصصان در محل و ایجاد روابط پایدار با دولت و سازمانهای مردمنهاد محلی برای تقویت سیستمهای سلامت روان. این سازمان همچنین استانداردهای جهانی را تعیین میکند که دولتها، سازمانهای مردمنهاد و شرکای بشردوستانه را در افزایش حمایت راهنمایی میکند.
نظر شما