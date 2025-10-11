درآمد سلیمانیه از ۲۰ میلیارد دینار گذشت

به گزارش کردپرس، وب‌سایت «شفافیت» اعلام کرد درآمد استان سلیمانیه در هفته‌ی گذشته به بیش از ۲۰ میلیارد دینار رسیده و نسبت به هفته‌ی پیش از آن ۶ درصد افزایش یافته است.

بر پایه‌ی داده‌های منتشرشده، درآمد استان‌های سلیمانیه و حلبچه در فاصله‌ی ۴ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در مجموع ۲۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۷۹ دینار بوده است.

در مقایسه، درآمد همین مناطق در هفته‌ی پیش از آن ۱۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۹۱ دینار ثبت شده بود که نشان می‌دهد درآمد سلیمانیه در هفته‌ی اخیر بیش از یک میلیارد دینار افزایش داشته است.

به گفته‌ی منبع یادشده، ۸۸ درصد از کل درآمد سلیمانیه در این دوره به صورت نقدی و ۱۲ درصد آن به شکل چک دریافت شده است.