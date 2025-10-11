به گزارش کردپرس، در این مسابقات که به مدت دو روز در ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با ۸۴۴ امتیاز به قهرمانی رسید.

بعد از ایران، تیم های عراق و افغانستان با ۵۰۱ و ۴۶۴ امتیاز دوم و سوم شدند. در این مسابقات، تیم ملی کشتی پهلوانی ایران با کسب ۴ طلا و یک نقره از مجموع پنج نشان، قهرمان شد و مصطفی نجفی با قهرمانی در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم پهلوان قاره کهن شد.

در پایان این رقابت‌ها، در رشته‌های انفرادی نیز در رشته چرخ چمنی محمدمهدی شوندی از ایران عنوان قهرمانی را به دست آورد و یاسر مروان از عراق، نظرعلی عبدلی از تاجیکستان و محمد داوود از افغانستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم مشترک قرار گرفتند. در رشته چرخ تیز محمد ارباب از ایران قهرمان شد و جابر صبری عبدالامیر از عراق، احمد شکیب عطایی از افغانستان و نظرعلی عبدلی از تاجیکستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم مشترک ایستادند.

رضا آب‌باریکی از ایران در رشته میل بازی موفق به کسب مدال طلا شد و عمار ابراهیم از عراق، احمد شکیب عطایی از افغانستان و جبار اوف آرزو از تاجیکستان به ترتیب عناوین دوم و سوم مشترک را به خود اختصاص دادند. در رشته کباده، جابر صبری عبدالامیر از عراق بر سکوی نخست ایستاد و امیررضا آذری از ایران، احمدصمیم نیازی از افغانستان و اسماعیل سانگ‌اوف از تاجیکستان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم مشترک را کسب کردند.

عنوان قهرمانی رشته سنگ به امید سلیمی از ایران رسید و زمان عابد محسن از عراق، ذاکر علی از پاکستان و حکیم‌الله بیگزاده از افغانستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

در رشته میل سنگین، جعفر نوری از ایران صاحب مدال طلا شد و ورزشکاران کشورهای عراق، تاجیکستان و کره‌جنوبی به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند.

این رقابت‌ها در سه روز با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی و قرقیزستان برگزار شد.