زیرساخت ها در مرز سیرانبند بانه آماده نیست

به گزارش خبرنگار کرد پرس عیسی هواسی در نشست با کارگزاران مرز سیرانبند و سرمایه گذاران شهرستان بانه یکی از وظایف سازمان بازرسی را نظارت بر حسن اجری امور عنوان کرد و اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری یک قرارگاه نظارتی در استان تشکیل شده و براساس کیس های که تشکیل پرونده می کنیم در امور مداخله می کنیم و جلسات اختصاصی برای آن تشکیل می شود.

هواسی گفت: برای حسن اجرای امور همکاران استان به طور مداوم به شهرستان ها استان می روند و بازدیدهای را از مکان های مختلف انجام دادند و تلاش می کنیم با رصد مشکلات تولید کنندگان گره ای را تولید باز کنیم.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری افزود: یکی از مسائل مهمی که در استان با جدیت پیگیری می شود بحث ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری است و مشکلات سرمایه گذاران با حضور مسئولان مربوطه مطرح و راهکارهای حل مشکل ارائه می شود.

مدیرکل سازمان بازرسی کردستان یاد آور شد: برای حل مشکلات مخابراتی توافقات حاصل شده و مشکل شهرک ها صنعتی بانه؛ بیجار، دهگلان و قروه در حال حل شدن است و مشکل مخابرات بانه حداقل تا ۴۵ روز آینده حل خواهد شد.

وی با اشاره به نداشتن پروانه صنفی بسیاری از واحدهای بانه گفت: اینکه ۲۶ درصد واحدهای صنفی بانه پروانه ندارد موضوع خوبی نیست کار باید ضابطه مند باشد که باید این موضوع پیگیری شود.

هواسی اضافه کرد: تامین زیرساخت های سرمایه گذاری اولویت برنامه های سازمان بازرسی قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود و تلاش ما اینکه تولید کننده در داخل شهرک صنعتی فعالیت کند چراکه دولت موظف است زیرساخت ها را تامین کند.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های خوبی که در شهرستان بانه به لحاظ تولید ایجاد شده و بخش عمده کالاهای خرد خانگی در بانه تولید می شود نیازمند وجود یک ازمایشگاه استاندارد است که در اسرع وقت مسائل را پاسخ بده و این موضوع به عنوان مطالبه جدی تولید کنندگان پیگیری می شود.

مدیرکل سازمان بازرسی کردستان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که پیگیری می کنیم بحث منطقه آزاد تجاری بانه- مریوان است این موضوع تنها روی کاغذ است هیچ فرآیندیدر منطقه آزاد اجرا نمی شود و منطقه آزاد معینی که انتخاب شده مناسب ساختار توپوگرافی منطقه نیست و منطقه آزاد قشم انتخاب شده با توجه به اینکه مرز آنها آبی است و کاملا متفاوت است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل منطقه آزاد بانه – مریوان مکاتبات و پیگیری های انجام شده افزود: قوانین منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی مغایر هم هستند وزارت صمت متولی منطقه ویژه است و قوانین خود را دارند و کارگروهی با رییس کل دادگستری، استاندار کردستان، مجمع نمایندگان استان و دستگاه های متولی در استان تشکیل شده این موضوع در سطح کلان پیگیری شده است.

هواسی گفت: مطالبه مرزنشینان مطالبه همه است ظرفیت خوبی در مرزنشینان وجود دارد در بسیاری جاها مرزنشین از حداقل ها زندگی برخوردار است و این اشکال بزرگی است و باعث می شود مرزنشین هم به فرآیندها معترض شود.

وی با انتقاد از عملکرد بانک های استان تاکید کرد: تا زمانی که سیاست گذاریها بر این اساس نباشد که سرمایه بانک ها به سمت تولید سوق داده شود مشکل همچنان وجود دارد ۶۰ درصد منابع بانکی به سمت خدمات و بازرگانی اختصاص می یابد.

این مسئول با بیان اینکه رقم بسیار ناچیزی از منابع بانکی به تولید اختصاص می یابد اضافه کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه شرکت های تولیدی بزرگ و کارخانه جات مکلف هستند حساب های خود را به داخل استان انتقال دهند که این امر در استان هنوز محقق نشده است.

وی گفت: با این منابع محدود همچنان پیگیر مطالبات تولیدکنندگان هستیم و هر کدام از تولیدکنندگانی که مشکل سرمایه در گردش دارند به صورت ویژه با بانک های که منابع بیشتری دارند این موضوع پیگیری می شود.

هواسی با اشاره به مشکل تامین آب شرب بانه افزود: آب شرب بانه با مشکل جدی مواجه است و برای حل مشکل طرح ضربتی اجرا شده مصوب شده که از پروژه های دیگر اعتبار برداشته شود و مشکل حل شود.

وی عنوان کرد: پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس به بانه با سرعت در حال پیشرفت است و جزء پروژه های ویژه است و جهادی کار انجام می شود و ۷۰ دستگاه ماشین آلات در این پروژه فعالیت می کند.

مدیرکل سازمان بازرسی کردستان گفت: در استان یک دفتر سرمایه گذاری در سازمان بازرسی تشکیل شده که موانع و مشکلات سرمایه گذاران را به صورت ویژه پیگیری می کنند.

واحدهای تولیدی بانه برای ۲ هزار ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردند

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه نیز گفت: ۷۳ واحد تولیدی در بانه وجود دارد که ۶۳ واحد فعال و ۱۰ واحد غیر فعال است که در واحدهای تولیدی فعال برای ۲ هزار ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

بایز حسینی در نشست با کارگزاران مرز سیرانبند و سرمایه گذاران شهرستان بانه که با حضور مدیر کل سازمان بازرسی کردستان برگزار شد، با بیان اینکه در واحدهای تولیدی بانه برای افراد زیادی به صورت غیر مستقیم نیز اشتغال ایجاد شده اظهار داشت: ۱۶ معدن در بانه وجود دارد که هفت معدن فعال و مابقی غیر فعال است بیشتر معادن بانه سنگ لاشه و یک معدن نیز پلی متال است که معدن پلی متال به دلیل مشکلات منابع طبیعی غیر فعال است پتانسیل معدنی در شهرستان بانه بسیار بالا است که با توجه به پوشش جنگلی منطقه نمی توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.

وی ادامه داد: در بانه ۹۳ مجتمع تجاری، هشت و ۶۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و سه هزار واحد صنفی نیز فاقد پروانه کسب هستند.

حسینی گفت: ۴۰۷ کارت بازرگانی فعال داریم که ۱۰۰ مورد به صورت حقوقی و ۳۰۷ مورد اشخاص حقیقی در حال فعالیت هستند ۳۰ نفر پیله ور و ۹۰ نفر نیز کارگزار بازارچه هستند که ۱۵ کارگزار غیر فعال هستند که در بازارچه سیرانبند بانه فعالیت می کنند.

وی افزود: چهار تعاونی مرزنشینی بانه بیش از ۷۸ هزار نفر عضو این تعاونی هستند و ۱۶ هزار نیز کارت مرزنشینی فعال نیز در بانه وجود دارد و سهمیه ای که دولت در قانون جدید مبادلات مرزی فراهم کرده می توانند بهره ببرند.

رییس صنعت، معدن و تجارت بانه اظهار داشت: یکی از گلایه های واردکنندگان اینکه که روند واردات کالا به کندی انجام می شود و تجار به شهرستان های اطراف می روند.

وی افزود: فضای صنعتی شهرک صنعتی بانه ۱۷ هکتار است که کاملا واگذار شده که فعالترین شهرک صنعتی استان است و یکی از مهمترین مشکلات این شهرک انتن دهی موبایل است.

حسینی یکی از مشکلات بانه را کمبود فضای صنعتی عنوان کرد و گفت: شهرک صنعتی شماره ۲ نیز امسال فعال می شود که مشکلات حل می شود.

وی اضافه کرد: تولید لوازم خانگی و لامپ مهمترین صنایع بانه است در بانه به قطب تولید لامپ و لوازم خانگی خرد تبدیل شده که امیدواریم این بخش از صنایع با ایجاد فضای صنعتی بیشتر تقویت شود.

این مسئول اظهار داشت: از کارت های مرزنشینی در حوزه تجارت خارجی چندان استفاده نمی شود درمرداد ماه در مریوان ۲۳ هزار کارت در سروآباد ۱۴۰۰ کارت استفاده شده اما در بانه ۷۷۴ کارت استفاده شده که تفاوت معنا داری با سایر شهرهای استان دارد.