قتل در تهران و دستگیری در تکاب با ٢ کیلوگرم مواد مخدر

او ادامه داد: با به کارگیری منابع خبری و گسترش چتر اطلاعاتی در عملیاتی منسجم مخفیگاه قاتل شناسایی و نامبرده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تکاب اضافه کرد: در بازرسی از خودرو نامبرده مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ قلی زاده گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و در معیت متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل و روانه زندان شد.