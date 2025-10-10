۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۱

قتل در تهران و دستگیری در تکاب با ٢ کیلوگرم مواد مخدر

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی تکاب از دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد در تهران مرتکب قتل شده بود.

به گزارش کردپرس، سرهنگ طالب محمد قلی زاده در این خصوص افزود: فردی با هویت معلوم که در تهران مرتکب قتل شده و متواری شده بود در تکاب شناسایی و دستگیرشد.

او ادامه داد: با به کارگیری منابع خبری و گسترش چتر اطلاعاتی در عملیاتی منسجم مخفیگاه قاتل شناسایی و نامبرده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تکاب اضافه کرد: در بازرسی از خودرو نامبرده مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ قلی زاده گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و در معیت متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل و روانه زندان شد.

