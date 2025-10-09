ایجاد دانشگاه فرهنگیان در دهلران مطالبه مردم حوزه جنوب ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اسدالله چراغی امروز پنجشنبه در دیدار نایب رییس مجلس شورای اسلامی با فرهنگیان شهرستان دهلران بیان کرد: ستون جامعه فرهنگیان هستند و این عزیزان در توسعه نقش برجسته ای دارند و باید به رفاهیات آنان توجه ویژه شود.

وی با تجلیل از مقام معلم و زحمات بی‌شائبه این قشر، تاکید کرد: دغدغه‌های فرهنگیان باید به طور جدی پیگیری و رفع شود، چرا که این عزیزان در سنگر تعلیم و تربیت مشغول خدمت صادقانه هستند و آینده سازان این مرز و بوم را پرورش می‌دهند.

نماینده حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان این که فرهنگیان ستون‌های اصلی جامعه هستند، افزود: این قشر نقش برجسته‌ای در توسعه پایدار کشور دارند و به همین دلیل باید به وضعیت رفاهی و معیشتی آنان توجه ویژه‌ای شود.

چراغی، سرویس ایاب و ذهاب و مسکن مناسب را از مهمترین دغدغه‌های فرهنگیان جنوب استان ایلام برشمرد و یادآور شد: معلمان نهضت سواد آموزی و پیش دبستانی و «طرح امین» دچار مشکل هستند و تعبین تکلیف وضعیت استخدامی آنان از دیگر مطالبه‌ها هستند.

وی ایجاد دانشگاه فرهنگیان در حوزه جنوب استان ایلام را ضروری دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواست برای بررسی مشکلات معیشتی معلمان و تحقق خواسته‌های آنان به این منطقه سفر کند.