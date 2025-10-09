زنان در مجلس شعار زنده باد اوجالان سر دادند، مجلس ترکیه دیدار با اوجالان را معلق گذاشت

به گزارش کردپرس، پس از بروز نگرانی‌ها درباره سر دادن شعار «بژی سروک آپو» (زنده‌باد اوجالان) توسط برخی زنان در مجلس و با وجود درخواست برخی جریان‌ها برای دیدار فوری با عبدالله اوجالان در جزیره اِمرالی، هیئت پارلمانی ترکیه پس از برگزاری دو نشست ارزیابی، انجام دیدار مستقیم را معلق گذاشت و قرار شد روند بررسی حقوقی-اداری و گزارش نهایی به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.

این هیئت تنها دو جلسه گفت‌وگو با مسئول دفتر اطلاع‌رسانی (ادارهٔ ارتباطات) و وزیر کشور برگزار کرده و قرار است پس از اتمام این جلسات، نتیجهٔ بررسی‌های خود را به صورت گزارش رسمی ارائه کند. در نشست ارزیابی که به ریاست نعمان کورتولموش برگزار شد، نمایندگان دم پارتی خواستار انجام فوری دیدار بدون تأخیر شدند، اما اکثریت اعضا ترجیح دادند تا شفاف شدن اوضاع و کاهش تنش، منتظر بمانند.

بر پایه آنچه رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند، یکی از انگیزه‌های نگرانی رئیس مجلس و دیگر اعضا، تکرار سر دادن شعار زنده باد اوجالان در ساختمان مجلس بود که گفته می‌شود در جریان نشست گروه پارلمانی دم پارتی پدید آمده است. نعمان کورتولموش در این‌باره تأکید کرده است که با احتیاط و حساسیت باید با چنین مواردی برخورد شود و عادی‌سازی نطق‌ها و شعارهای جنجالی مناسب نیست. در مقابل، رهبران دم پارتی گفته اند که آن شعارها وضعیتی خودجوش و گذرا داشتند و زنانی که وارد پارلمان شدند، خودشان آن عبارات را سر داده‌اند.

در پایان تصمیم گرفته شد جلسات بررسی پس از دو نشست خاتمه یابند و نتیجهٔ این جلسات به ابراهیم کالین (رئیس میت) و علی یرلی کایا وزیر کشور تسلیم شود. هیئت سپس گزارشی حقوقی ـ اجرایی تهیه خواهد کرد که پیشنهادهایی را در چارچوب پروسه‌ای که در گزارش‌ها به‌عنوان «ترکیه بدون تروریسم» مطرح می‌شود، ارائه خواهد داد.

برخی نمایندگان گفته‌اند که هدف از این بررسی، یافتن راهکارهای حقوقی و اداری برای تسهیل یا تنظیم روند دیدار نمایندگان با زندانیان خاص است، اما تا روشن شدن ابعاد سیاسی و امنیتی موضوع، تصمیم‌گیری نهایی موکول شده است.