وجود ٧٣ هزار و ۷۵۵ چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی با اشاره به اینکه الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه باید اصلاح شود اظهار کرد: باید از کشت‌های غیرمجاز و پرمصرف جلوگیری به عمل آید؛ توسعه بی‌رویه کشاورزی نیز باید متوقف شود تا تعادل منابع آب حفظ شود.

او ادامه داد: در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فائو در دست امضاست تا در زمینه اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، همکاری‌های علمی و فنی انجام شود؛ آثار و نتایج تصمیمات نیز از طریق سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

استاندار آذربایجان غربی گفت: بهترین و جدیدترین تجهیزات هواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه نصب شده است تا اطلاعات دقیق و لحظه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به احیای دریاچه در اختیار کارشناسان قرار گیرد.همچنین دانشگاه ارومیه مسئول بررسی و اعلام نتایج اقدامات انجام‌شده در روند احیای دریاچه است تا فرآیندها به‌صورت علمی و مستند دنبال شوند.

او افزود: در کنار این اقدامات، طرح‌های ترویجی و آموزشی برای افزایش آگاهی و همراهی مردم اجرا خواهد شد؛ مشارکت و همکاری مردم در این مسیر بسیار حیاتی است؛ چراکه بدون حضور و همراهی همگانی، احیای دریاچه ارومیه به نتیجه نخواهد رسید.

رحمانی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها، کشاورزان و شهروندان باید مسئولیت‌های خود را در قبال دریاچه ارومیه انجام دهند. همچنین لازم است اطلاعات و آگاهی لازم به مردم ارائه شود تا آنان با شناخت دقیق از وضعیت موجود، همکاری مؤثر و آگاهانه‌ای در اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه داشته باشند.