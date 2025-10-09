وزیر ورزش و جوانان وارد ارومیه شد

به گزارش کردپرس، وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود به استان، با حضور در مزار شهدای ارومیه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام خواهد کرد.

دنیامالی در ادامه این سفر از استادیوم ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه، اردوی تیم ملی روئینگ بانوان و چند پروژه ورزشی دیگر بازدید می‌کند.

حضور در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، بررسی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان و شرکت در جلسات مرتبط با توسعه ورزش در آذربایجان‌غربی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان است.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در ادامه برنامه‌های خود روز جمعه ١٨ مهر ماه به شهرستان مهاباد سفر کرده و ضمن دیدار با مسئولان محلی، از طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی این شهرستان نیز بازدید خواهد کرد.

بازدید از مجموعه ورزشی آزادی و بازدید اردو تیم ملی قایقرانی در سد مهاباد هم از دیگر برنامه های وزیر در سفر به مهاباد است.