ورود توده هوای سرد به کردستان/سرمای پاییزی از جمعه آغاز می شود

به گزارش کرد پرس، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، از روز جمعه با نفوذ توده هوای سرد از عرض های شمالی، کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است. پیش بینی می شود میانگین دمای شبانه روزی بین ۵ تا ۶ درجه سانتی گراد کاهش یابد و دمای سطح خاک در اغلب نواحی به زیر صفر درجه برسد.

در این مدت، آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر، به ویژه در روزهای جمعه و شنبه، افزایش سرعت باد در برخی مناطق به صورت گاه به گاه شدید پیش بینی می شود.

با توجه به غالب بودن جریانات غربی بر روی کشور عراق و شرایط مناسب برای خیزش گردوخاک در آن کشور، احتمال انتقال گردوخاک به نواحی غربی استان کردستان وجود دارد که می تواند موجب کاهش دید افقی و افت نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود.

بر اساس مشاهدات شبانه روزی اخیر، بابارشانی با صفر درجه سانتی گراد سردترین و سلین با ۳۷ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه استان گزارش شده اند.

در شهر سنندج نیز حداقل دما ۵ درجه و حداکثر دما ۳۲ درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است.