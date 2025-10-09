۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

٢٥ هکتار از تالاب درگه سنگی نقده طعمه حریق شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حریق تالاب بین المللی درگه سنگی نقده با تلاش آتش نشانان ، محیطبانان و جوامع محلی مهار و بطور کامل خاموش شد.

به گزارش کردپرس، حجت جباری افزود: آتش سوزی در این تالاب از بعد از ظهر روز چهارشنبه مشاهده شد که علت آن عامل انسانی بوده است.

او ادامه داد: بعد از گزارش حریق عوامل محیط زیست سریعا همراه با آتش‌نشانان در محل حضور یافتند و پس از چندین ساعت تلاش بی وقفه آتش سوزی با همکاری نیروهای آتش نشانی ، جوامع محلی و محیطبانان مهار شد.

جباری با اشاره به اینکه میزان خسارت و عوامل اصلی حادثه در دست بررسی است، اظهار کرد : بر اساس بررسی های اولیه حدود 20 تا 25 هکتار از نیزارهای این تالاب طعمه حریق شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: این تالاب یکی از سه تالاب بین‌المللی شهرستان نقده است که با ۷۶۰ هکتار وسعت و بیش از صد هکتار پوشش گیاهی یکی از زیستگاه‌های مهم تالابی شهرستان نقده است.
 

