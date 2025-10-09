نخستین مرکز هوش مصنوعی کردستان افتتاح شد

به گزارش کرد پرس، مرکز هوش مصنوعی به همت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، پارک علم و فناوری کردستان و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در سنندج ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی سنندج در حاشیه این مراسم گفت: هدف از راه اندازی این مرکز ایفای نقش به عنوان یک شتاب دهنده در زمینه آموزش، پژوهش و توسعه کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی است.

اردشیر عظیمی نیا افزود: تاکنون هشت میلیارد تومان برای تجهیز و راه اندازی دفتر این مرکز هزینه شده و پیش بینی می شود تا پایان سال حدود ۵۰ میلیارد تومان منابع جدید از بخش های دولتی و خصوصی برای توسعه فعالیت ها جذب شود.

به گفته وی یکی از ماموریت های اصلی این مرکز، حمایت از ایده های خلاقانه و تبدیل آن ها به محصولات کاربردی در حوزه های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی است تا با بهره گیری از هوش مصنوعی، شاهد ارتقای بهره وری و افزایش راندمان در این بخش ها باشیم.

رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه مرکز هوش مصنوعی کردستان نخستین مرکز از این نوع در کشور است، اظهار کرد: این مجموعه تلاش می کند با تجمیع ظرفیت های علمی، پژوهشی و مالی استان، زمینه جذب سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نو را فراهم کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز بیان کرد: با توجه به تحولات سریع فناوری و پیش بینی حذف حدود ۲۳ درصد مشاغل سنتی در آینده، آشنایی مردم با فناوری های نو و مهارت های متناسب با تحولات بازار کار ضروری است.

آرام حیدری ادامه داد: مرکز هوش مصنوعی کردستان به عنوان مجموعه ای تجمیعی، مسئولیت آموزش، فرهنگ سازی و توسعه فناوری های هوشمند را در استان بر عهده دارد و با همکاری دستگاه های اجرایی، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی، گام موثری در مسیر رشد و توسعه فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی برخواهد داشت.