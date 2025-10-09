یک میلیون و ۹۱۷ هزار تراکنش خرید کالابرک الکترونیکی در کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خرید شده است.

وی با اشاره به استفاده ۵۱۸ هزار خانوار استان از طرح کلابرگ الکترونیکی، افزود: در راستای بهبود تغذیه و تأمین مواد غذایی مورد نیاز خانوارها، ۱۵ قلم کالای اساسی در این طرح لحاظ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: کالاها شامل، شیر کم چرب بطری، پنیر UF، ماست کم چرب، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، ماهی، میگو، گوشت بوقلمون، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن مایع است و مردم می توانند متناسب با نیاز خود، مقدار کمتر یا بیشتری از این اقلام را تا سقف اعتبار تخصیصی خریداری کنند.

صلواتی ادامه داد: میزان اعتبار تخصیص یافته برای دهک های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار مرحله از این طرح ابلاغ و اجرایی شده است و مرحله چهارم این طرح تا پایان آبان ماه استفاده کنند.