روزانه ۱۵ هزار مرسوله جابه جا می شود/پروژه ملی GNAF در کردستان ۸۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش کرد پرس، مرتضی ملاولی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، گفت: از مجموع مرسولات پستی استان در نیمه نخست سال، حدود ۵۰ درصد مربوط به فروشگاه های اینترنتی بوده و این موضوع نشان می دهد که پست نقش مستقیم در اقتصاد خرد استان دارد و افزایش مرسولات صادره بیانگر رشد تجارت الکترونیک، اشتغال زایی غیرمستقیم و رونق تولیدات محلی است.

وی افزود: وقتی از ۹ هزار مرسوله صادره سخن می گوییم، یعنی ۹ هزار مشتری فعال در استان داریم و هر یک از این مرسولات در پشت خود زنجیره ای از اشتغال و تراکنش مالی را به همراه دارد که نشان دهنده پویایی اقتصاد کردستان است.

توسعه شبکه خدمات پستی در ۱۸۰۰ روستا

مدیرکل پست استان کردستان با اشاره به گستره خدمات رسانی پست در مناطق شهری و روستایی، اظهار کرد: علاوه بر ۱۱ اداره و ۱۲۱ دفتر پیشخوان شهری، در روستاها نیز ۱۳۴ نقطه تماس داریم که شامل دفاتر ICT و نمایندگی های پستی فعال هستند و عملاً خدمات به بیش از ۱۸۰۰ روستا و آبادی استان ارائه می شود.

به گفته ملاولی، هدف از گسترش دفاتر روستایی، «تحقق عدالت ارتباطی» است تا هیچ روستایی از خدمات پستی و ارتباطی محروم نماند.

همکاری با ۴۴۷ فروشگاه اینترنتی و صادرات صنایع دستی

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش پست در رونق تجارت الکترونیک، بیان کرد: در حال حاضر با ۴۴۷ فروشگاه اینترنتی در استان قرارداد همکاری داریم که بخشی از آن ها تولیدکنندگان صنایع دستی، محصولات بومی و خانم های سرپرست خانوار هستند.

مدیرکل پست استان کردستان ادامه داد: بسیاری از مرسولات صادره ما شامل صنایع دستی، خشکبار و غذاهای محلی است که به نوعی صادرات غیررسمی استان محسوب می شود.

رشد شاخص های کیفی و رضایتمندی مردم

ملاولی یادآور شد: در ارزیابی های کشوری، شاخص کیفی عملکرد پست کردستان در سال ۱۴۰۴ به عدد ۵ رسیده و این استان در جایگاه پنجم کشور قرار گرفته است؛ در حالی که سه سال پیش در رتبه های ۲۵ تا ۳۰ قرار داشتیم.

وی همچنین گفت: در ارزیابی رضایتمندی مشتریان و شکایات مردمی در شش ماهه نخست امسال، پست کردستان رتبه سوم کشور را کسب کرده است و در جشنواره شهید رجایی نیز بین دستگاه های خدمات رسان استان رتبه دوم را به دست آوردیم.

پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه ملی «GNAF» در کردستان

به گفته مدیرکل پست استان کردستان، پروژه ملی «GNAF» به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک در استان با پیشرفت ۸۵ درصدی در بخش شهری و ۲۰ درصدی در بخش روستایی در حال اجرا است.

ملاولی اظهار کرد: در این پروژه، کد ملی افراد با کد پستی اماکن ترکیب می شود تا ارائه خدماتی مانند امدادرسانی، یارانه، گاز، آب، برق و پست به صورت هوشمند و دقیق انجام شود و در فاز بعدی نیز نصب پلاک هوشمند پستی در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهرداری ها و دهیاری ها اجرایی می شود.

پست سبز و کاهش ترددهای شهری

وی با اشاره به سیاست های زیست محیطی شرکت ملی پست، بیان کرد: یکی از اهداف ما تحقق پست سبز است؛ یعنی کاهش ترددهای غیرضروری مردم، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و در آینده نیز استفاده از موتورسیکلت های برقی در ناوگان پستی استان پیش بینی شده است.

اشتغال زایی و نوسازی ناوگان

مدیرکل پست استان کردستان با بیان اینکه بخشی از فعالیت های پستی به شرکت های پیمانکاری و نیروهای دانشجویی واگذار شده، ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش بهره وری، به ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کرده است.

ملاولی یادآور شد: همچنین در راستای نوسازی فضاها و ناوگان حمل ونقل، خودروهای جدیدی برای مراکز پستی بانه و مریوان در حال تحویل است تا همکاران بتوانند با آرامش بیشتری خدمت رسانی کنند.

رصد لحظه ای مرسولات و هشدار نسبت به کلاهبرداری های پستی

وی با اشاره به سامانه های رهگیری هوشمند مرسولات، گفت: هر مرسوله از لحظه پذیرش تا تحویل نهایی به صورت لحظه ای قابل رصد است و رضایتمندی مردم از طریق پیامک و سامانه ۱۹۳ بررسی می شود.

مدیرکل پست استان کردستان هشدار داد: اخیراً برخی افراد سودجو با نام پست اقدام به کلاهبرداری کرده اند؛ تنها پیام هایی که از سرشماره ی رسمی ایران پست ارسال می شود معتبر است و سایر پیام ها جعلی است.

برنامه برای صندوق های هوشمند پستی

ملاولی از پیگیری نصب صندوق های هوشمند پستی (لاکر) خبر داد و افبزود: این صندوق ها که در مجتمع های تجاری و مسکونی نصب می شوند، با هدف کاهش تردد پستچی ها و سهولت در تحویل مرسوله ها طراحی شده اند و در آینده نزدیک در استان اجرا خواهند شد.

مدیرکل پست استان کردستان با قدردانی از تلاش همکاران پستی در سراسر استان، اظهار کرد: ما وظیفه خود می دانیم امانت مردم را با نهایت دقت و تعهد به مقصد برسانیم و تا زمانی که این امانت به درستی تحویل نشود، مأموریت پست پایان نیافته است.