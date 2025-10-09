حمایت شورای راهبردی حامیان دولت از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در کرمانشاه

به گزارش کردپرس در این بیانیه آمده است: برخورد نیروهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) با مفاسد شهرداری کلان شهر کرمانشاه و دستگیری تنی چند از مدیران این مجموعه بارقه امیدی را در شرایط حساس این روزهای کشور ایجاد کرد، فساد دستگاههای اجرایی و چپاول منابع بیت المال از سوی مدیران فاسد کشور، ظلمی مضاعف بر مردمی است که این روزها تورم لجام گسیخته اقتصادی را تحمل و با تنگی معیشت دست و پنجه نرم می کنند.

اگر چه فساد اداری، پدیده‌ای نو ظهور در دنیای جدید است و بیشتر جوامع امروزی کم و بیش با آن دست به گریبانند اما توسعه این پدیده در جامعه ای که برای حفظ عدالت و آرمان های خویش هزینه های فراوانی را متحمل شده امری پذیرفتنی نیست، فساد سرچشمه آسیب های فراوانی است که رسوخ آن در ارکان اجرایی می تواند یک نظام سیاسی را از درون دچار فروپاشی نماید، اقتصاد داخلی را فلج کند، جریان توسعه را مختل سازد، نهادهای مردمی را تضعیف و تهدید کند، اصل حاکمیت قانون را مخدوش و نهایتا باعث ایجاد گسستی عمیق بین مردم و حاکمیت سیاسی شود.

در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی ، توجه به زمینه های به وجود آورنده این پدیده اهمیت زیادی خواهد داشت، کاهش قبح تخلفات اداری و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، عدم ثبات اقتصادی، پایین آمدن درآمدها و قدرت خرید مردم، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه، فشار گروههای ذی نفوذ در مجموعه های اداری، دخالت باندهای قدرت در انتصاب مدیران خارج از چرخه شایسته سالاری، تساهل و تسامح در برخورد با خاطیان، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، تشکیلات و ساختار اداری غیر کارآمد، نا آگاهی ارباب رجوع به فرآیندهای اداری و حقوق خود از مهمترین عوامل و زمینه های بروز فساد اداری در مجموعه دولت و سازمانهای حکومتی است.

در این بین چنانچه مماشات بیش از حد توسط ضابطان و محاکم قضایی صورت گیرد سبب گستاخی مرتکبان فساد شده و زمینه توسعه این پدیده شوم را در میان دستگاههای اجرایی فراهم می سازد، شورای راهبردی به عنوان یک نهاد مدنی مطالبه گر ضمن تقدیر و تشکر از قاطعیت و جدیت دستگاههای امنیتی از مراجع قضایی خصوصا مسئولان محترم دادگستری کل استان می خواهد در صورت ثبوت تخلف و فساد مدیران، اشد مجازات را در خصوص مفسدین و متجاسران بیت المال اعمال تا انشالله زمینه های دلگرمی مردم فراهم و امید به فردایی بهتر برای ایران اسلامی فراگیر شود.