۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۱

۱۲ هکتار از جنگل‌های تنگه رازیانه بدره طعمه حریق شد

سرویس ایلام - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اعلام کرد که برآوردهای نخستین نشان می‌دهد ۱۰ تا ۱۲ هکتار از عرصه‌های طبیعی تنگه رازیانه شهرستان بدره در آتش سوخته است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، یاسم خان‌محمدیان اظهار داشت: بلندهای مشرف به تنگه گردشگری رازیانه در بدره عصر روز گذشته دچار آتش‌سوزی شد که این آتش‌سوزی با حضور دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری، بومیان محل، همیاران و دوستداران طبیعت مهار و کنترل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شیب تند منطقه و وزش باد، به احتمال سقوط کنده‌های نیم‌سوز و خشکیدگی علفزارها باعث شعله‌ور شدن دوباره آتش‌سوزی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام تاکید کرد: تعدادی از نیروها اکنون در منطقه حضور دارند تا در صورت بروز آتش‌سوزی به علت سقوط کنده‌ها آتش را خاموش و از سرایت آن به دیگر مناطق جلوگیری کنند.

خانمحمدیان یادآور شد که از ابتدای امسال تاکنون ۵۱ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان ثبت شده است.

