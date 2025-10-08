به گزارش خبرگزاری کردپرس، یاسم خان‌محمدیان اظهار داشت: بلندهای مشرف به تنگه گردشگری رازیانه در بدره عصر روز گذشته دچار آتش‌سوزی شد که این آتش‌سوزی با حضور دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری، بومیان محل، همیاران و دوستداران طبیعت مهار و کنترل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شیب تند منطقه و وزش باد، به احتمال سقوط کنده‌های نیم‌سوز و خشکیدگی علفزارها باعث شعله‌ور شدن دوباره آتش‌سوزی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام تاکید کرد: تعدادی از نیروها اکنون در منطقه حضور دارند تا در صورت بروز آتش‌سوزی به علت سقوط کنده‌ها آتش را خاموش و از سرایت آن به دیگر مناطق جلوگیری کنند.

خانمحمدیان یادآور شد که از ابتدای امسال تاکنون ۵۱ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان ثبت شده است.