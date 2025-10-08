روستاهای کردستان خاستگاه فرهنگ و تمدن هستند

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در مراسم گرامیداشت ۱۵ مهرماه و روز ملی روستا و عشایر در روستای تودار صمدی سنندج، گفت: بسیاری از روستاییان در شرایط دشوار زندگی می کنند اما با وجود مشکلات، اجازه نمی دهند روستا خالی از سکنه شود و این روحیه ستودنی است.

وی اظهار کرد: زنان و مردان فرهیخته ای از دل روستاها برخاسته اند که پایه گذاران فرهنگ کردی و بومی این سرزمین بوده اند.

فرماندار شهرستان سنندج به وجه فرهنگی روستای تودار صمدی اشاره کرد و افزود: سیدعبدالصمد موسوی توداری، از علمای بزرگ این منطقه، نویسنده کتاب نورالانوار و از چهره های ماندگار دینی و فرهنگی است.

سجادی ادامه داد: سیدعبدالصمد، علاوە بر اینکە شخصیت برجستە مذهبی بودە در بعد سیاسی نیز در دوران حمله روسها نقش برجستەای در مقاومت در مقابل روسها داشتە و در این راە بسیاری از اعضای خانوادە را از دست داده است و متاسفانە در هیچ کجای تاریخ آنگونە کە شایستە است اسمی از وی بردە نمی شود.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت های روستایی، یادآور شد: تا زمانی که زیرساخت هایی مانند آب، راه، آموزش و ورزش در روستاها فراهم نشود، نمی توان انتظار ماندگاری جمعیت را داشت؛ با وجود اینکه سنندج مرکز استان و محل سکونت یک سوم جمعیت کردستان است اما در بسیاری از شاخص ها از میانگین استانی عقب تر هستیم.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به برنامه های دولت چهاردهم، بیان کرد: سیاست دولت دکتر پزشکیان توجه ویژه به روستاهاست و با اعتبارات محدود نمی توان معجزه کرد، اما با همدلی، هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی می توان مسیر توسعه را سرعت بخشید.

سجادی از نقش نهادهای عمومی نیز یاد کرد و گفت: بانک سپه در راستای مسئولیت اجتماعی خود قول مساعد به ساخت مدرسه در شهرستان دادە است و شایسته است سایر بانک ها و شرکت های بزرگ نیز در این مسیر گام بردارند.

وی اظهار کرد: برای راه روستای تودار صمدی درکمیتە برنامه ریزی شهرستان ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما این مبلغ به هیچ وجە جوابگو نیست و باید مجریان سد آزاد برابر صورتجلسات قبلی و وعدەهایی کە بە مردم دادەاند پای کار بیایند.

فرماندار شهرستان سنندج از برگزاری یادواره سید عبدالصمد تواری و برگزاری جایزه قلم و کتاب روستا در آینده نزدیک خبر داد و افزود: روستاها فقط محل اجرای طرح های عمرانی و سنگ فرش نیستند، بلکه جایگاه فرهنگ، ادب و هنرند و باید تاریخ و آثار بزرگان هر روستا ثبت و معرفی شود تا هویت فرهنگی مناطق زنده بماند.

سجادی به پروژه های اقتصادی نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های این منطقه در طرح های آبیاری و تخصیص آب از سد آزاد در نظر گرفتە شده اند اما متاسفانە هنوز مراحل اجرایی آن انجام نشدە و بناست تا نیمه سال آینده ایستگاه پمپاژ آن به بهره برداری برسد که می تواند زمینه توسعه باغداری و کشاورزی حرفه ای را در منطقه فراهم کند.