ضرورت نگاه نو به توسعه روستاها/روستا نباید به خانه سالمندان تبدیل شود

به گزارش کرد پرس، امید قادرزاده در جمع مردم روستای تودار صمدی و جمعی از مسئولان، دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و شهرستان سنندج، در سخنانی به مناسبت روز ملی روستا، بر لزوم بازنگری در نگاه توسعه ای به روستاها تأکید کرد و گفت: روستا با توسعه گره خورده است؛ اگر زندگی در روستا تداوم نداشته باشد، زیست پذیری و پویایی جامعه روستایی نیز از میان می رود.

وی با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرستان، افزود: در شهرستان سنندج بیش از ۳۰۰ کیلومتر جاده خاکی وجود دارد، در حالی که مرکز استان باید از نظر توسعه در جایگاه برتری قرار گیرد، اما متأسفانه در حوزه روستایی با عقب ماندگی هایی مواجه هستیم.

استاد جامعه شناسی دانشگاه کردستان با بیان اینکه مشکلاتی چون فاضلاب روستایی و تنش آبی نباید به نقطه بحران برسند، اظهار کرد: این شاخص ها نشانه یأس نیستند، بلکه باید زنگ بیدارباش برای تصمیم گیران باشند تا با نگاه جدی تر به روستا به عنوان محور تولید و تأمین غذا توجه شود.

قادرزاده ادامه داد: روستاها نباید به خانه سالمندان تبدیل شوند؛ زندگی باید در جریان باشد و جوانان باید انگیزه ماندن و فعالیت در روستا را پیدا کنند.

وی با انتقاد از تمرکز تصمیم گیری در شهرها، یادآور شد: تمام نگاه ها برای توسعه نباید فقط متوجه دولت باشد؛ مردم ابزار و نیروی اصلی توسعه اند و باید جایگاه واقعی خود را در نظام تصمیم گیری بازیابند، بازگشت به مدیریت محلی و مردم محور، شرط توسعه پایدار است.

استاد جامعه شناسی دانشگاه کردستان بر لزوم حرکت به سمت روستاهای هوشمند تأکید کرد و بیان کرد: روستای هوشمند تنها به معنای دسترسی به اینترنت نیست، بلکه یعنی مشارکت آگاهانه مردم در تصمیم سازی و اجرای پروژه ها؛ هر طرح توسعه ای باید دارای پیوست فرهنگی و اجتماعی باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.