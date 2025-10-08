۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

به علت نشت گاز؛

انفجار منزل مسکونی در قروه یک مصدوم بر جای گذاشت

سرویس کردستان- نشت گاز باعث انفجار یک منزل مسکونی در قروه و مصدومیت یک پیرمرد ۶۵ ساله در این حادثه شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، حوالی ظهر امروز سه شنبه گزارش یک مورد حادثه انفجار در منزل مسکونی در قروه به آتشنشانی داده می شود.  

این حادثه که به گفته مسئول آتشنشانی قروه بر اثر نشت گاز بوده منجر به تخریب این منزل مسکونی واقع در خیابان ابوذر شده است.  

«جمیل ظاهری»  با بیان اینکه پس از اعلام گزارش بلافاصله تیم عملیات امداد و نجات به محل اعزام شدند، افزود: پس از بررسی محل مشخص شد که ساکنان در خانه نبوده اند و تنها یک پیرمرد ۶۵ ساله که بیرون به دیوار خانه تکیه داده بود دچار مصدومیت شده که بلافاصله به مرکز فوریت ها تحویل و به بیمارستان اعزام گردید.  

او از انجام اقدامات اولیه و جلوگیری از آتش سوزی در این حادثه خبر داد و خواستار رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان شد. /

