به گزارش کردپرس، عبدالله چمن‌گلی از چهره‌های برجسته ورزش ایران و از فرزندان شایسته کردستان است که پیش‌تر مسئولیت‌هایی همچون مدیرکلی ورزش و جوانان استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، معاونت امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان و مشاور معاون پارلمانی وزیر را در کارنامه خود دارد.

او هم‌اکنون بازرس فدراسیون بسکتبال کشور است و پیش‌تر نیز به‌عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان ایران، بیش از یک دهه در سطح ملی فعالیت داشته است.

چمن‌گلی از چهره‌های پُرافتخار ورزش کردستان به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های خدمت خود، چه در عرصه قهرمانی و چه در عرصه مدیریت، نامی نیک از این خطه در سطح ملی و بین‌المللی برجای گذاشته است.

در کارنامه ورزشی او، عناوین ارزشمندی همچون بهترین مربی کشتی جهان در سال ۲۰۱۲، قهرمانی مسابقات جهانی دانشجویان، کسب دو مدال طلا، نقره و برنز قهرمانی آسیا، و حضور در المپیک بارسلونا با عنوان نفر ششم جهان دیده می‌شود. چمن‌گلی بیش از ۱۳ سال عضو تیم ملی و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و ده‌ها مدال طلا از جام تختی و تورنمنت‌های بین‌المللی در کارنامه دارد.

در حوزه مدیریتی نیز، وی با سابقه‌ای درخشان، مدیرکل ورزش و جوانان استان‌های آذربایجان غربی و کردستان بوده و سه بار در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌عنوان مدیرکل نمونه کشور انتخاب شده است.