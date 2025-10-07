رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به کردستان سفر می کند

به گزارش کرد پرس، در این نشست که با حضور ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه، عدل و مشاور عالی این سازمان برگزار شد، راهکارهای تأمین، افزایش و بهینه سازی اعتبارات استان در بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار کردستان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به این استان در فصل تدوین بودجه، خواستار افزایش سهم اعتبارات کردستان و تخصیص منابع بیشتر برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای شد.

لهونی همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه های زیربنایی و اثرگذار، پیشنهاد افزایش بودجه طرح های مهم استان از جمله تأمین آب شرب شهرهای بانه و قروه، تکمیل تالار مرکزی سنندج، تأمین تجهیزات بیمارستانی مراکز درمانی استان، و اجرای پروژه کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور را مطرح کرد که با موافقت و دستور پورمحمدی همراه شد.

استاندار کردستان در ادامه از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت کرد تا پس از سفر رئیس جمهور به کردستان، به همراه معاونان خود به این استان سفر کرده و در تدوین برنامه کوتاه مدت توسعه زیرساختی کردستان در حوزه های کشاورزی، حمل ونقل، آب و منابع طبیعی، فرهنگ، هنر و گردشگری مشارکت کند که این دعوت با استقبال و موافقت پورمحمدی روبه رو شد.

لهونی همچنین با اشاره به تشکیل شورای توسعه استان کردستان به ریاست عارف، معاون اول رئیس جمهور، خواستار تقویت این شورا در سطح استان و حضور فعال مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات آن شد که این پیشنهاد نیز با حمایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همراه بود.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، پورمحمدی قرار است پس از سفر رئیس جمهور به کردستان، برای بررسی میدانی طرح های توسعه ای و بررسی وضعیت اعتبارات عمرانی، به شهر سنندج سفر کند.