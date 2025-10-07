ساخت و سازهای غیرمجاز، تجاوز آشکار به حقوق مردم است

طهماسب نجفی در نشست کارگروه مبارزه با زمین خواری استان که با حضور دادستان کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بخش مهمی از ساخت و سازهای غیر مجاز ناشی از عدم نظارت و قاطعیت کافی از سوی شهرداری ها و یا دستگاه ها و ادارات دولتی مرتبط با این حوزه است و با انجام نظارت‌ها و کنترل‌های به موقع، می‌توان از بسیاری ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: مدیریت ارشد استان مجموعه دادگستری و دستگاه های نظارتی و انتظامی و دیگر دستگاه های مرتبط، با جدیت تمام با متخلفان در حوزه های مختلف زمین خواری، تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی، با قاطعیت و اقتدار برخورد جدی خواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهرداری ها باید بر هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم قانونی شهرها نظارت داشته باشند و در مواجهه با ساخت و سازهای فاقد پروانه در همان مراحل اولیه برخورد جدی و پیشگیرانه انجام دهند.

وی تاکید کرد: این برخوردهای قانونی اگر در همان روزهای اولیه صورت گیرد، از شکل گیری بسیاری از ساخت و سازهای غیرقانونی در حوزه شهری، حریم راه ها و یا عرصه های طبیعی و ناریخی، می توان جلوگیری کرد.

در این نشست پرونده ارجاعی پیرامون تخلفات ساخت و ساز صورت گرفته در محدوده شهرستان هرسین مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.