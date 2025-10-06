الزام دوگانه سوز شدن ۳۰ درصد نانوایی های کردستان برای مدیریت شرایط اضطراری

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان کردستان، گفت: ضروری است واحدهایی که امکان دوگانه سوز کردن تجهیزات خود را ندارند، با استفاده از تسهیلات بانکی یا حمایت های دیگر به این فناوری مجهز شوند.

وی همچنین افزایش تعداد نانوایی های صنعتی را از دیگر اولویت های استان دانست و افزود: با توجه به کیفیت بالاتر و بازدهی مطلوب نانوایی های صنعتی، توسعه این واحدها در شهرستان های مختلف باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحران، اظهار کرد: تمام دستگاه ها موظف اند آمادگی کامل برای مقابله با شرایط اضطراری داشته باشند و در صورت بروز کمبود، نسبت به رفع آن اقدام کنند.

ورمقانی با یادآوری نقش مردم و نهادها در عبور کشور از بحران های گذشته، ادامه داد: در تجربه های اخیر نشان دادیم که با انسجام و همکاری، می توانیم حتی در شرایط حساس، مدیریت مؤثری داشته باشیم.

در ادامه نشست، کیوان ویسی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان نیز بر لزوم افزایش تاب آوری دستگاه های اجرایی و مردم در برابر بحران ها تأکید کرد و بیان کرد: با آمادگی و برنامه ریزی مستمر، می توان از بروز اختلال در خدمت رسانی به مردم جلوگیری کرد و خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی نیز مشکل خاصی وجود ندارد.

همچنین طه سمیعی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در حال حاضر ۲۶۹ واحد نانوایی در استان دوگانه سوز شده اند و ۵۴۳ واحد دیگر نیز باید به این سیستم مجهز شوند و اجرای این طرح نیازمند حمایت و تخصیص تسهیلات است.