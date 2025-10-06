لایروبی حوضچه های آرامش و سیلبندهای شهر ایلام قبل از آغاز بارش ها

به گزارش خبرگزاری کردپرس، افشین مظفری از انجام عملیات لایروبی و پاکسازی ۱۴ حوضچه آرامش واقع در بالادست ورودی‌های شهر خبر داد و گفت: لایروبی و پاکسازی این حوضچه‌ها با هدف آمادگی کامل مدیریت شهری برای کنترل تندآب‌ها و پیشگیری از وقوع سیلاب‌های احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: لایروبی این حوضچه‌ها که نقش کلیدی در کاهش سرعت و ته‌نشینی رسوب سیلاب‌های بالادست دارند، به منظور مدیریت بهینه روان‌آب‌ها و ممانعت از ورود حجم زیاد گل‌ولای به داخل شبکه‌های دفع آب‌های سطحی شهر انجام شده است.

شهردار ایلام به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهر در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: عملیات بازسازی و مرمت سیل‌بند ایلام واقع در هسته مرکزی شهر و در محدوده خیابان شهید سمندری با جدیت در حال پیگیری است و تا پایان آبان سال جاری تکمیل خواهد شد.

مظفری با بیان این که ایمنی این سیل‌بند از اهمیت زیادی برخوردار است، یادآور شد: برای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های این سیل‌بند، ۷۰ میلیارد ریال (معادل هفت میلیارد تومان) اعتبار اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن در سه مقطع زمانی مجزا در حال انجام است.

شهردار ایلام اظهار کرد: این سیل‌بند مهم به طول ۲۰۰ متر از پرترددترین نقاط شهر عبور کرده و بخش‌هایی از آن شامل محدوده بازار بزرگ و پارکینگ شهرداری را پوشش می‌دهد که ترمیم آن برای جلوگیری از آبگرفتگی در این بخش حساس شهر حیاتی است.