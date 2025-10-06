برخورد قاطع، لازمه کاهش آسیب های اعتیاد در جامعه/آغاز مجدد جمع آوری معتادان متجاهر

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با اشاره به اهمیت آموزش و اقدامات فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: هرچقدر در کمیته فرهنگی و پیشگیری بیشتر فعالیت کنیم، قطعاً کار و هزینه در سایر کمیته ها، به ویژه کمیته مقابله، کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به تعطیلی کمپ ماده ۱۶ به دلیل جنگ ۱۲ روزه، از آغاز مجدد طرح جمع آوری معتادان متجاهر خبر داد و افزود: با تکمیل کمپ ماده ۱۶ قروه، بخش قابل توجهی از بار کاری کمپ سنندج کاهش خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اظهار کرد: با توجه به سرد شدن هوا، فعالیت گرمخانه ها برای اسکان شبانه کارتن خواب ها به زودی آغاز می شود.

ورمقانی ضمن تأکید بر لزوم رعایت فاصله قانونی ۳۰۰ متری دکه ها از مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه ها، خواستار دقت در صدور مجوز برای دکه ها و کافه های سنتی شد و ادامه داد: نظارت بر عدم توزیع هرگونه ماده مخدر توسط دکه ها، قلیان سراها و کافه ها بسیار مهم تر از رعایت فاصله آن هاست.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع داروهای ترک اعتیاد و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در این زمینه تأکید کرد و یادآور شد: باید از ظرفیت رسانه های حقیقی و مجازی، صدا و سیما، و نیز از توانمندی سازمان های مردم نهاد به ویژه فعالان حوزه اعتیاد، در زمینه آموزش و فعالیت های فرهنگی پیشگیرانه بهره گیری شود.

یک میلیون تومان هزینه در بحث پیشگیری به جای ۱۴ میلیون تومان در حوزه درمان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان هم در این جلسه گفت: هر ساله در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، از ایران به واسطه تلاش در این عرصه قدردانی می شود.

علی محمدپناه با اشاره به اینکه ۳۰۰ میلیون مصرف کننده مواد مخدر در دنیا وجود دارد، افزود: ۱۸۰ نوع مواد مخدر در جهان مصرف می شود که نشان از تنوع بالای تولید در این حوزه دارد.

وی به برخورد جدی با توزیع مواد مخدر در استان اشاره کرد و اظهار کرد: مسئله آگاهی بخشی به جامعه در بحث خطرات استفاده از مواد مخدر، با کمک دستگاه های مختلف در حال انجام است، چراکه آگاه کردن مردم به ویژه قشر کودک و نوجوان، بسیار مهمتر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان ادامه داد: یک میلیون تومان هزینه در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر، از ۱۴ میلیون تومان هزینه درمان، جلوگیری می کند.

محمدپناه به این هم اشاره کرد که دکه ها باید ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر از مدارس فاصله داشته باشند و شهرداری ها باید به این موضوع توجه داشته باشد.

وی یادآور شد: کمپ ماده ۱۶ قروه با هزار مترمربع مساحت، حوالی روستای مشیرآباد در حال ساخت و دیوارچینی آن به اتمام رسیده است و امیدواریم تا دهه فجر به بهره برداری برسد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بیان کرد: برای کمپ ماده ۱۶ سنندج هم تامین اعتبار انجام شده است و مشکلی وجود ندارد.

افزایش دستگیری زنان معتاد

معاون هماهنگ کننده فراجا در کردستان هم از افزایش ۱۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان در سال جاری خبر داد و گفت: دستگیرشدگان توزیع کننده مواد مخدر امسال نسبت به سال قبل، ۲۳ درصد افزایش دارد.

سرهنگ حسین رضا رشیدی با بیان اینکه تعداد معتادان متجاهر دستگیر شده ۵۳ درصد کاهش یافت، اظهار کرد: آمار معتادان دستگیر شده دارای سابقه سرقت ۱۷ درصد کاهش است.

وی آمار خودروهای توقیفی توزیع کننده مواد مخدر را ۱۲ درصد افزایشی، دستگیری زنان توزیع کننده را ۱۰۵ درصد افزایشی و کشفیات قرص روان گردان را ۷۱ درصد کاهشی اعلام کرد.