بازگشت نفت کردستان عراق و رونق بازار نفتکش ها

به گزارش کردپرس، به نقل از وبسایت رصد کشتی های نفت کش، در پی توافق تازه میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی خارجی، صادرات نفت خام کردستان عراق پس از ۱۸ ماه وقفه بار دیگر آغاز شد. شرکت کارگزاری دریایی «گیبسون» در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که از روز شنبه، انتقال روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام کردستان از طریق خط لوله کرکوک–جیهان از سر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، نخستین محموله نفت کردستان در بندر جیهان ترکیه بارگیری شده و فروش نفت از این پس طبق استاندارد قیمتگذاری و بازاریابی شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (SOMO) انجام خواهد شد. این تغییر، موانع گذشته بر سر راه صادرات همزمان نفت عراق و نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان را از میان برداشته است.
خط لوله کرکوک–جیهان در مارس ۲۰۲۳ و پس از آنکه ترکیه به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت و بدهی معوقه به بغداد محکوم شد، متوقف شده بود. اکنون با رفع اختلافات، بغداد امیدوار است صادرات از این مسیر را تا سال ۲۰۲۶ به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
گیبسون یادآور شده است که پیش از توقف صادرات، روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت از بندر جیهان صادر میشد که بیش از نیمی از آن با نفتکشهای «آفراماکس» و بخش باقیمانده با «سویزمکس» حمل میگردید. به گفته این شرکت، افزایش عرضه نفت در مدیترانه میتواند بازار جدیدی برای تانکرهای سویزمکس در مسیرهای دوربرد ایجاد کند، هرچند ممکن است در مقابل، از تقاضا برای نفت خاورمیانه اندکی کاسته شود.
گزارش میافزاید، هرچند در حال حاضر ظرفیت صادرات روزانه در حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار بشکه باقی مانده است، اما چشمانداز افزایش تولید در ماههای آینده مثبت ارزیابی میشود. با این حال، عراق هنوز حدود ۵ میلیارد دلار بدهی معوقه به تولیدکنندگان نفت دارد و شرکتهای دخیل در حال طراحی سازوکاری برای تسویه این بدهیها هستند.
گیبسون در پایان تأکید میکند که بازگشت صادرات نفت کردستان خبر خوشی برای بازار نفتکشهای آفراماکس و سویزمکس است. این روند به گفته کارشناسان، ضمن ایجاد ثبات نسبی در بازار حملونقل دریایی مدیترانه، میتواند نشانهای از بازگشت تدریجی اعتماد به تجارت انرژی در منطقه باشد.
نظر شما