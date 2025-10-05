دیدار رهبران دم پارتی با اعضای سابق هیأت مذاکره کندگان روند صلح پیشین

به گزارش کردپرس، همزمان با بحثهای تازه درباره روند صلح جدید، تولای حاتماوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، با چهرههایی از «هیأت عُقلای» دوره موسوم به «فرایند حلوفصل» (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) دیدار کردند. به گفته رهبران دم پارتی، این جمع بر لزوم بهرهگیری از تجربهها و پرهیز از تکرار اشتباهات پیشین در «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» تأکید کرده است.
حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) اعلام کرد تولای حاتماوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک این حزب، با شماری از اعضای «هیأت عُقلای» که در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در چارچوب «فرایند حلوفصل» فعالیت داشتند، دیدار و گفتوگو کرده اند.
در پیام منتشرشده در حسابهای رسمی دم پارتی در شبکههای اجتماعی آمده است: «رؤسای مشترک ما با روشنفکران و نویسندگانی که در هیأتهای عُقلای فرایند ۲۰۱۳–۲۰۱۵ حضور داشتند، دیدار کردند. اعضای هیأت با ارائه ارزیابیها و پیشنهادهای بسیار مهم درباره ‘فرایند صلح و جامعه دموکراتیک’، بر جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته تأکید کردند.»
دم پارتی جزئیات بیشتری از ترکیب حاضران یا دستورکار دیدار منتشر نکرد، اما محور اصلی نشست را بهرهگیری از تجربههای گذشته و پیشبرد مسیر گفتوگو عنوان کرد.
نظر شما