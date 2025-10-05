به گزارش کردپرس، با حضور برخط (وبینار) رئیسجمهور پزشکیان، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و سحر تاجبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، ۹۵ ایستگاه جدید هواشناسی امروز همزمان با پروژههای راه و شهرسازی در کشور به بهرهبرداری میرسد که ۵۰ ایستگاه در آذربایجانغربی قرار دارد و مجموع اعتبارات طرحهای افتتاحی در استان ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.
استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد: این طرح شامل ایستگاه بارانسنجی خودکار به انضمام زیرساختها و تجهیزات و ظرفیتهای مخابراتی همراه و با هدف توسعه شبکههای ایستگاههای هواشناسی کشور به منظور پایش بهینه اقلیم و هوا اجرا میشود.
از دیگر ظرفیتهایی که با توسعه این ایستگاهها راهاندازی میشود ارتقای ظرفیت پیشبینی هوا بوده و دادههای بیشتری به مدلهای جوی تزریق و وضعیت پیشبینیها با دقت بیشتری انجام میشود.
