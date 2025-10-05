۸۵ درصد پروژه های عمرانی طرح هادی در روستاهای کردستان به پایان رسید

به گزارش کرد پرس، سعید رسولی با اعلام این خبر، گفت: تاکنون در ۸۰۱ روستای بالای ۲۰ خانوار استان یک یا چند فاز از طرح هادی اجرا شده و شاخص عملکرد استان در این زمینه به ۶۱ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی یکی از مأموریت های اصلی بنیاد مسکن است، اظهار کرد: پیش از آغاز عملیات اجرایی، مطالعات توسعه ای و سند طرح هادی برای تمامی یک هزار و ۳۱۵ روستای بالای ۲۰ خانوار استان تهیه و تدوین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از افزایش شش درصدی شاخص عملکرد اجرای طرح های هادی در یک سال اخیر خبر داد و افزود: با حمایت مدیریت ارشد استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شاهد جهشی چشمگیر در توسعه زیرساخت های روستایی بوده ایم.

رسولی ادامه داد: در یک سال گذشته برای ۳۳۴ روستا پروژه عمرانی تعریف شده که ۱۱۰ پروژه مربوط به آسفالت معابر و ۲۲۴ پروژه شامل جدول گذاری و سنگ فرش معابر بوده است و تاکنون ۸۵ درصد از این پروژه ها تکمیل شده اند.

وی در خصوص انتخاب نوع مصالح در اجرای معابر، یادآور شد: متریال مورد استفاده متناسب با بافت و شرایط اقلیمی هر منطقه تعیین می شود؛ در مناطق شرقی از آسفالت و در بخش های غربی برای حفظ هویت بومی از سنگ فرش استفاده می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان مشارکت مردمی را عامل اصلی تسریع در اجرای پروژه ها دانست و بیان کرد: در بسیاری از روستاها مردم خود عملیات زیرسازی و جدول گذاری را برعهده گرفته اند که این همراهی نقش تعیین کننده ای در پیشبرد طرح ها داشته است.

به گفته رسولی، هنوز حدود ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که هیچ فاز اجرایی طرح هادی در آن ها آغاز نشده است، اما بنیاد مسکن برنامه ریزی کرده تا در چارچوب برنامه توسعه، تمامی این روستاها نیز تحت پوشش قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی خدمات رسان، گفت: در سال های گذشته، عدم هماهنگی موجب دوباره کاری و تخریب معابر پس از اجرای طرح های زیربنایی می شد؛ امیدواریم با هم افزایی ادارات مرتبط، شاهد استفاده بهینه از منابع و تسریع در توسعه روستایی استان باشیم.