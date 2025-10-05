افزایش جزئی دمای کردستان تا دوشنبه/آغاز روند کاهش دما از میانه هفته

به گزارش کرد پرس، اداره کل هواشناسی استان کردستان اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه ها و داده های پیش یابی نشان می دهد که تا روز دوشنبه ۱۴ مهرماه شرایط جوی استان عمدتاً پایدار و آرام خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در الگوی آب وهوایی مشاهده نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این مدت میانگین دمای هوا در سطح استان بین یک تا دو درجه سانتی گراد افزایش می یابد؛ پدیده غالب تا روز دوشنبه، هوای صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم باد در برخی مناطق پیش بینی می شود.

در شبانه روز گذشته، ایستگاه های سراب شهرک، بابارشانی، سقز و هزارکانیان به عنوان سردترین نقاط استان گزارش شده اند؛ به گونه ای که دمای هوای سراب شهرک به ۱.۶ درجه سانتی گراد رسید و در شهرهای سقز، بابارشانی و هزارکانیان ۲ درجه سانتی گراد ثبت شد و همچنین مناطق نساره، قاملو و دیواندره از دیگر نقاط خنک استان بودند.

در مقابل، سلین در اورامان با دمای ۳۹ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه استان بود و پس از آن، سنندج با ۳۲ درجه سانتی گراد در رده دوم قرار گرفت.

پیش بینی ها حاکی از آن است که این وضعیت پایدار جوی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و تنها در ساعات بعدازظهر احتمال شکل گیری غبار محلی و افزایش موقت ابر در برخی نواحی وجود دارد.

به گفته کارشناسان هواشناسی، پس از افزایش جزئی دما تا روز دوشنبه، از اواسط هفته جاری روند کاهش تدریجی دمای روزانه در سطح استان آغاز خواهد شد.