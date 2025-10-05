پروژه فیبر نوری شهرک صنعتی سنندج ۴ افتتاح شد

به گزارش کرد پرس، در این مراسم، حمیدرضا امانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان با اشاره به روند توسعه زیرساخت های این شهرک اظهار کرد: در پاییز سال ۱۴۰۲ راه دسترسی شهرک حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشت و پروژه انتقال آب نیز در همان زمان آغاز و هم اکنون به اتمام رسیده که نقشی مهم در آبادانی شهرک ایفا کرده است.

وی افزود: فاز نخست این شهرک در سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و تاکنون ۲۹۰ قرارداد منعقد شده و ۱۳۶ طرح صنعتی در مراحل احداث سوله قرار دارند؛ ظرفیت اشتغال فاز اول حدود دو هزار نفر برآورد می شود و امیدواریم تا دو سال آینده محقق شود.

امانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز دوم شهرک در زمینی به وسعت ۱۳۵ هکتار، گفت: در مرحله نخست، ۳۰ هکتار آن در حال آماده سازی است و پیش بینی می شود تا سال آینده واگذار شود؛ در مجاورت این شهرک، شهرک صنعتی واحدهای دانش بنیان نیز در حال شکل گیری است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در ادامه ضمن اشاره به مشکلات زیرساختی، افزود: واحدهای تولیدی این شهرک با کمبود برق روبه رو هستند و پروژه انتقال فاضلاب نیز به دلیل نبود اعتبار اجرایی نشده است و با توجه به اینکه صدور پروانه بهره برداری منوط به راه اندازی شبکه فاضلاب از سوی محیط زیست استان است، نیازمند مساعدت ویژه دستگاه های ذی ربط هستیم.

او بیان کرد: اعتبارات عمرانی برای ساماندهی شهرک های صنعتی استان بسیار ناچیز است؛ در سال گذشته از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، تنها ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافت که سهم هر شهرستان حدود دو میلیارد تومان بوده و این رقم پاسخگوی نیاز توسعه ای شهرک ها نیست.

افزایش کیفیت ارتباطات با اجرای فیبر نوری

در ادامه این مراسم، آزاد حکمت مدیر شرکت مخابرات منطقه کردستان با بیان جزئیات فنی پروژه فیبر نوری، گفت: در مجموع ۴۷ کیلومتر فیبر نوری در این شهرک اجرا شده که از این میزان، ۱۰ کیلومتر حفاری جدید انجام شده و مابقی از طریق داکت های قبلی انتقال یافته است.

وی افزود: با اجرای این طرح، کیفیت ارتباطات تلفنی و اینترنتی در شهرک صنعتی سنندج ۴ به سطح بسیار مطلوبی خواهد رسید و پایداری ارتباطات تضمین می شود.

حکمت ادامه داد: پروژه فیبر نوری در شش شهرک صنعتی استان از جمله شهرک شماره یک سنندج با ۹۸ درصد پیشرفت در آستانه بهره برداری است، بدون اینکه هزینه ای به سرمایه گذاران تحمیل شود؛ همچنین تا دو ماه آینده عملیات اجرایی در شهرک صنعتی شماره ۳ سنندج آغاز و شهرک های زرینه و کامیاران نیز به زودی از این زیرساخت بهره مند خواهند شد.

وی ارزش روز این پروژه را ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

نظارت مستمر برای رفع موانع سرمایه گذاری

عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان نیز در این آیین با تأکید بر نقش زیرساخت ها در تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: در سازمان بازرسی یکی از برنامه های محوری ما تحقق شعار سال است و بر همین اساس، قرارگاه نظارتی در استان تشکیل شده که هر دو هفته یک بار با هدف رفع مشکلات سرمایه گذاران برگزار می شود.

هواسی با اشاره به بازدید خود از شهرک صنعتی سنندج در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در آن زمان این شهرک فاقد جاده دسترسی و امکانات زیرساختی مانند آب و برق بود و تنها یک واحد تولیدی فعال داشت؛ اما امروز بیش از ۱۳۰ واحد احداث شده یا در حال ساخت هستند که ضرورت فراهم سازی زیرساخت ها را دوچندان می کند.

بازرس کل استان کردستان تأکید کرد: زیرساخت مناسب، رکن اساسی تولید و سرمایه گذاری است و هر جا که کمبود زیرساخت داریم، انگیزه سرمایه گذاران نیز کاهش می یابد و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، اکنون شاهد به ثمر نشستن یکی از پروژه های مهم ارتباطی استان هستیم.

وی همچنین با اشاره به موضوع معارضین زمین های صنعتی، گفت: اگر حقی از کسی تضییع شده، می تواند از مسیر قانونی پیگیری کند، اما با هرگونه ایجاد مزاحمت برای واحدهای تولیدی برخورد خواهد شد.

هواسی در پایان بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ناظر اجرای صحیح قوانین، با رویکردی هوشمندانه و حمایتی در کنار دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران ایستاده است تا موانع موجود در مسیر تولید برطرف شود.