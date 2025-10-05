پراید حامل هروئین در ایلام به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ روح اله گراوندی در تشریح این خبر گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت فردی به هویت معلوم، که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در استان ایلام بطور گسترده فعالیت دارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تشکیل چند اکیپ از ماموران مجرب با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی با مرجع قضائی ورصد محورهای مواصلاتی موفق شدند در یک عملیات در یک عملیات منسجم خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کنند.

جانشین انتظامی استان افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی از خودرو توقیف شده یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین که بطور ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.