عراق و ایران بیش از ۱۰۰ پیکر قربانیان جنگ را مبادله کردند

به گزارش کردپرس، در گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره، آیینی برای مبادله‌ی پیکر سربازان عراقی و ایرانی که در جنگ هشت‌ساله میان دو کشور جان باخته بودند، برگزار شد.

رسانه های عراقی گزارش دادند روز یک‌شنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵، مراسم تحویل پیکر قربانیان جنگ ایران و عراق میان دو کشور در گذرگاه مرزی شلمچه در شرق بصره آغاز شد.

براساس گزارش‌ها، شمار پیکرهای مبادله‌شده ۷۰ عراقی و ۴۸ ایرانی بوده اس ت. همچنین بیشتر پیکرهای عراقی هنوز شناسایی نشده‌اند.

تبادل پیکر قربانیان میان ایران و عراق بر پایه‌ی توافق‌نامه‌ی ژنو انجام می‌شود که از سال ۲۰۰۸ اجرایی شده است، اما تاکنون آمار رسمی از مجموع پیکرها اعلام نشده است.

روابط میان عراق و ایران پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بهبود یافته است.