عراق و ایران بیش از ۱۰۰ پیکر قربانیان جنگ را مبادله کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در چارچوب همکاری‌های انسان‌دوستانه و بر اساس توافق‌نامه ژنو، ایران و عراق بیش از ۱۰۰ پیکر از قربانیان جنگ هشت‌ساله میان دو کشور را در گذرگاه مرزی شلمچه مبادله کردند.

به گزارش کردپرس، در گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره، آیینی برای مبادله‌ی پیکر سربازان عراقی و ایرانی که در جنگ هشت‌ساله میان دو کشور جان باخته بودند، برگزار شد.

رسانه های عراقی گزارش دادند روز یک‌شنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵، مراسم تحویل پیکر قربانیان جنگ ایران و عراق میان دو کشور در گذرگاه مرزی شلمچه در شرق بصره آغاز شد.
براساس گزارش‌ها، شمار پیکرهای مبادله‌شده ۷۰ عراقی و ۴۸ ایرانی بوده اس ت. همچنین بیشتر پیکرهای عراقی هنوز شناسایی نشده‌اند.

تبادل پیکر قربانیان میان ایران و عراق بر پایه‌ی توافق‌نامه‌ی ژنو انجام می‌شود که از سال ۲۰۰۸ اجرایی شده است، اما تاکنون آمار رسمی از مجموع پیکرها اعلام نشده است.

روابط میان عراق و ایران پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بهبود یافته است.

