زن کُشی در مهاباد/پرونده قضایی تشکیل شد

او اضافه کرد: پس از اتمام تحقیقات در این زمینه و مشخص شدن علت یا علل فوت وی، در صورت صلاح‌دید مراجع قضایی، اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود.

برخی پایگاه‌های خبری محلی گزارش داده بودند که "ش.ک" زن ٣٨ ساله اهل مهاباد یک سال پس از طلاق و بازگشت مجدد نزد همسر سابق و کودکانش، توسط برادر همسر و همسرش بە قتل رسیده و جنازە این زن جوان پس از ١٥ روز ناپدیدی در گورستان یکی از روستای مهاباد کشف شدە است.

گفته می شود؛ جنازە این زن پس از نبش قبر بە پزشکی قانونی ارومیە جهت کالبدشکافی و کشف شیوە قتل این زن ارسال شده است.

همچنین همسر و بردار همسر مقتول هم اکنون در بازداشت مراجع قضایی هستند.

