دانش آموزان آذربایجان غربی در «کتابنوش» خوش درخشیدند

به گزارش کردپرس، ولی زالی در این باره به پانا اظهار کرد: با مشارکت چشمگیر ١٩ هزار و ٩٤٠ نفر از دانش آموزان و مدارس شرکت کننده سراسر استان از دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی۱۴۰۴_۱۴۰۳، جشنواره کتابخوانی کتابنوش برگزارشد.

زالی افزود: پس از شروع ثبت سفارش کتب در سایت کتابنوش و چالش‌های طراحی شده برای دوره های متوسطه اول دوم، سرانجام تعداد ۱۲ دانش آموز و ۱۶ مدرسه حائز رتبه برتر کشوری در هشتمین جشنواره کتابخوانی کتابنوش شدند.

او ادامه داد: حضور پر رنگ دانش آموزان و مدارس استان آذربایجان غربی در جشنواره کتابنوش، نشان از عشق به دانایی و تلاش پیوسته در مسیر مطالعه و همراهی مربیان و خانواده های محترم که در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نقش بی بدیلی را ایفا می کنند.

رئیس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان اظهار امیدورای کرد این موفقیت ها سراغازی برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای درخشان دانش آموزان و تعمیق فرهنگ مطالعه در سطح مدارس باشد.