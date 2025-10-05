۲۳ پرونده متقاضی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کردستان تعیین تکلیف شد

به گزارش کرد پرس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این جلسه در سنندج با تاکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ملی و تامین کننده امنیت غذایی استان، گفت: حفظ و گسترش اراضی زراعی و باغی از اولویت های اصلی برنامه های این سازمان است.

سعدی نقشبندی افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی باید در چارچوب طرح های توسعه ای مصوب و با رعایت کامل ضوابط قانونی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی انجام گیرد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی های کارشناسی دقیق فنی، حقوقی و میدانی، بخشی از ۲۳ پرونده مطرح شده با رعایت منافع عمومی و شرایط خاص منطقه تعیین تکلیف شد و مابقی پرونده ها برای تکمیل مستندات و بررسی های بیشتر به مهلت مجدد ارجاع داده شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به رویکرد حمایتی کمیسیون ماده ۲۱، ادامه داد: هدف از بررسی این پرونده ها، تسهیل در اجرای طرح های سرمایه گذاری مولد و دارای توجیه اقتصادی است، اما در عین حال از هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی و سوءاستفاده از اراضی کشاورزی جلوگیری خواهد شد.