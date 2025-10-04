کردستان یکی از استان های امن کشور است/کاهش ۱۳ درصدی سرقت و کشف ۶۷ درصدی جرائم

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بخش مهمی از احساس امنیت در جامعه توسط رسانه ها شکل می گیرد، گفت: خبرنگاران در طول انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ثابت کرده اند که با قلم خود همواره در کنار حقیقت ایستاده اند و امروز نیز در جنگ رسانه ای دشمن، اصحاب رسانه در خط مقدم قرار دارند و اجازه نداده اند تصویر غلطی از جمهوری اسلامی به افکار عمومی القا شود.

وی در تشریح عملکرد انتظامی استان، اظهار کرد: در ماه های اخیر شاهد کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت و افزایش کشف جرائم به میزان ۶۷ درصد بوده ایم؛ همچنین سرعت عمل پلیس ۱۱۰ در رسیدگی به فوریت های مردمی به میانگین ۱۰ دقیقه رسیده که نشان از عزم جدی پلیس برای کاهش دغدغه های مردم دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر اینکه امنیت پایدار بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، ادامه داد: امنیت یک موجود اجتماعی است و پلیس مقتدر زمانی معنا پیدا می کند که جامعه و مردم در صحنه حضور داشته باشند و در کردستان، همراهی مردم در کنار نیروهای انتظامی باعث شده سطح امنیت مطلوبی در مقایسه با بسیاری از استان ها برقرار باشد.

سردار الهی یکی از اولویت های اصلی پلیس استان را برخورد قاطع با اراذل و اوباش، جمع آوری سلاح های غیرمجاز و مقابله جدی با مواد مخدر عنوان کرد و یادآور شد: کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را بر هم بزنند، هم قانوناً و هم تکلیفاً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در حوزه سلاح نیز، کسانی که مجوز قانونی نگهداری نداشته باشند یا به شکل غیرمجاز از آن استفاده کنند، هم سلاحشان ضبط و هم مجوزشان باطل خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانه های استان، گفت: اصحاب رسانه باید همچون گذشته مشاور امین و امانت دار مردم و پلیس باشند؛ بخش مهمی از بازتاب مطالبات مردم به مسئولان و انعکاس خدمات انجام شده بر عهده شماست و مجموعه انتظامی کردستان هم شبانه روز آماده همکاری و پاسخگویی به رسانه ها و مردم است.

سردار الهی با اشاره به تقدیم بیش از ۱۵۰ شهید امنیت در استان، اظهار کرد: جانفشانی فرزندان این استان برای مردم و امنیت کشور ادامه دارد و ما با افتخار جانمان را فدای مردم عزیز خواهیم کرد و پلیس خادم مردم است و فلسفه وجودی آن چیزی جز خدمت و تأمین آرامش برای شهروندان نیست.